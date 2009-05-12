ГЛАВНОЕ на 12 мая (вечер)

Хроника дня

***

Главные новости второй половины дня: сегодня вечером на счета НБУ поступят 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ; МВФ может увеличить кредит Украине до 3,2 млрд. долл.; Минфин заявляет, что оснований для секвестра бюджета в Украине нет; газовые хозяйства Украины объявили о начале бессрочной забастовки

Финансы: Средства второго транша кредита МВФ поступят на счета Нацбанка сегодня вечером – Уманский Средства второго транша кредита «stand by» Международного валютного фонда (МВФ) в объеме 2,8 млрд. долларов сегондя вечером, поступят на счета Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня на брифинге исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Технически, я думаю, что завтра после обеда эти средства будут на счетах казначейства в Нацбанке», – сказал он.

При этом И.УМАНСКИЙ уточнил, что приблизительно 1,5 млрд. долларов будут использованы правительством для покрытия дефицита госбюджета, а остальная сумма пойдет на пополнение золотовалютных резервов Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 8 мая МВФ одобрил выделение Украине 2,8 млрд. долл. второго транша кредита "stand by".

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года принял решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

МВФ может увеличить Украине 3-й транш с 2,8 млрд. до 3,2 млрд. долл. Международный валютный фонд (МВФ) планирует увеличить третий транш кредита «stand by» для Украины с планируемых в апреле 1,9 млрд. SDR (2,8 млрд. долл.) до 2,125 млрд. SDR (до 3,2 млрд. долл.).

Об этом в ходе телефонной конференции в Вашингтоне (США) заявила председатель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ, сообщается на сайте МВФ.

По ее словам, очередной пересмотр программы сотрудничества МВФ с Украиной планируется провести до 15 июня, после чего и будет принято решение о предоставлении средств.

Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ также отметила позитивный результат последнего пересмотра программы сотрудничества, который, в частности, был достигнут благодаря результативной работе Национального банка и правительства Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 мая т.г. Международный валютный фонд одобрил выделение Украине 2,8 млрд. долл. второго транша кредита «stand by».

По итогам первого пересмотра программы сотрудничества с Украиной МВФ в конце апреля принял решение увеличить второй транш с 1,25 млрд. SDR до 1,9 млрд. SDR (2,8 млрд. долл.), причем согласился на то, чтобы половина суммы пошла на покрытие дефицита госбюджета Украины.

Очередной пересмотр программы сотрудничества для получения третьего транша планировалось начать в середине мая. Размер этого транша ожидался в размере 2,8 млрд. долл. (1,9 млрд. SDR).

Третий пересмотр программы сотрудничества, согласно утвержденному в ноябре 2008 года графику, намечен на середину августа. Четвертый транш, согласно тому же графику, составляет 750 млн. SDR.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Оснований для секвестра бюджета в Украине нет – Уманский На сегодняшний день в Украине нет оснований для секвестра Государственного бюджета на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил и. о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«На сегодняшний день оснований для секвестра нет. Если по результатам более 15% у нас недопоступлений, тогда мы можем вносить закон о секвестре… Даже при всех оценках экспертов, которые по-разному считают те деньги, которые пришли, 15% невыполнения бюджета мы сегодня не наблюдаем. Поэтому оснований для секвестра, к счастью, нет», - сказал он.

В общем говоря о возможности изменения Госбюджета, И.УМАНСКИЙ отметил, что на сегодняшний день через парламент принять этот вопрос достаточно проблематично.

"А есть ли возможность принять любые адекватные и сбалансированные решения сегодня в парламенте? Я боюсь, что вряд ли. Поэтому инициировать сегодня перед парламентом, этим парламентом любой бюджетный процесс - это тот риск, который не может себе позволить ни правительство, и общество в целом", - сказал он.

Президент Украины обязал Кабмин обнародовать информацию о состоянии государственных финансов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 12 мая 2009 года обязал Кабинет Министров обнародовать информацию о состоянии государственных финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Президент поручил правительству в конкретных формах и в конкретный срок подавать информацию ему и информировать общественность относительно ситуации с государственными финансами», – сказал он.

При этом А.ШЛАПАК отметил, что с конца марта информирование главы государства о состоянии выполнения бюджетов было фактически прекращено, а на запросы по этому поводу правительство отвечало «формальными отписками».

Макропоказатели: Падение ВВП в первом квартале составит 20%, по итогам года – 14%

Основываясь на имеющейся сегодня статистике, можно утверждать, что падение внутреннего валового продукта за первый квартал будет составлять приблизительно 20%, а по итогам года – 14%.

Такое мнение во время интернет-конференции высказал экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

По его мнению, это достаточно резкое падение. «Наш прогноз ВВП на год – приблизительно -14%. Мы выходим из предположения, что в принципе ситуация почти не улучшится», - сказал эксперт.

И. ГАЗИЗУЛЛИН отметил, что тенденцию спада главных отраслей, которые формируют ВВП, – торговля, промышленность и строительство - быстро изменить будет практически невозможно. «Металлургия – возможно, это единственный сектор, который быстро отреагирует на улучшение внешней ситуации. Но в других секторах объемы производства будут оставаться на достаточно низком уровне еще длительное время», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, Еропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой январский прогноз снижения валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2009 году с минус 5% до минус 10%.

ЕБРР также прогнозирует нулевую динамику изменения ВВП страны в 2010 году.

Свой прогноз ЕБРР объясняет снижением цен на товары украинского экспорта и, как следствие, снижением его объемов. Кроме того, прогнозируется рост цен на энергоносители, которые импортируются в Украину.

В январе 2009 года ЕБРР прогнозировал падение ВВП Украины по итогам 2009 и 2010 гг. на уровне 5%.

В апреле т.г. Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

ТЭК: Работники газовых хозяйств начинают бессрочную забастовку Киев. 12 мая. УНИАН. Профсоюз работников газовых хозяйств Украины объявили о начале бессрочной забастовки, что, по их мнению, вынудит чиновников обратить внимание на «катастрофическое состояние газовой инфраструктуры».

Как сообщили УНИАН в Профсоюзе работников газовых хозяйств Украины, перейти к непопулярным действиям их заставило «нежелание властных органов предпринять действенные меры для обеспечения безаварийной работы сетей».

Теперь работники отрасли требуют эффективного использования технического персонала без перевода работников на неполный рабочий день, без сокращения, или предоставления вынужденных отпусков (без сохранения заработной платы – УНИАН). По данным профсоюза, с начала года средняя зарплата в газовых хозяйствах упала на 400 гривень, и в настоящее время остается самой низкой среди базовых отраслей экономики страны. В свою очередь, работники требуют учесть в тарифах возвращение к нормативному количеству работающих, способных обеспечить надежное обслуживание сетей, и предусмотреть в новых тарифах средства для полноценного проведения ремонтных работ и обеспечения инвестиций в развитие сетей. В частности, в требованиях речь идет о «обеспечении бесперебойного и безаварийного газоснабжения и полного и своевременного технического обслуживания».

«Несоответствие тарифов на транспортировку и снабжение природного газа экономически обоснованному уровню, увеличение технологических потерь в результате подорожания импортируемого топлива, отсутствие средств на ремонт и обновление сетей, сокращение объемов снабжения природного газа на 10-15%, а в отдельных областях – в 1,5-2 раза по сравнению с показателями прошлого года, – все это привело к недополучению предприятиями отрасли средств на сумму 1,2 млрд. грн.», - констатируют эксперты.

По словам экспертов отрасли, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики «упрямо игнорирует все обращения об установлении справедливых, экономически обоснованных тарифов на транспортировку и снабжение природного газа».

«Безразличие отдельных чиновников к проблемам отрасли уже поставило на грань выживания 80 тысяч работников газовых хозяйств, которые ежедневно отвечают за безопасность потребителей. Если требования профсоюзов так и не будут выполнены, профсоюзы начнут волну протестов не только в Киеве, но и по всей Украине», - говорится в сообщении, переданном УНИАН.

Ожидается, что в митингах и акциях протестов 13-14 мая в Киеве примут участие около 5 тысяч газовиков.

При этом в профсоюзе работников газовых хозяйств отмечают, что на время проведения акции протеста в Украине будет обеспечено бесперебойное и безаварийное снабжение потребителей. «Все ответственные за газоснабжение работники, в первую очередь - аварийные службы, будут находиться на своих рабочих местах, меры безопасности будут усилены», - успокаивают газовики.

Напомним, что Всеукраинская акция протеста газовых хозяйств уже проходила в августе прошлого года. По данным отраслевого профсоюза, информирование правительства, профильных министерств, Национальной комиссии регулирования электроэнергетики «о крайне тяжелом финансовом состоянии газораспределительных предприятий и возможности техногенных катастроф» ожидаемых результатов не принесло. «За пять последних лет протяжность газораспределительных сетей увеличилась почти на 25% (23,7%), и сегодня составляет около 300 тыс. км, а количество газифицированных квартир по стране достигло 11 млн. Безопасность двух третей населения Украины прямо зависит от состояния газового хозяйства. В то же время количество распределительных газопроводов, которые требуют замены, превышает 60%», - констатируют газовики.

По их данным, в 2008 году в Украине зафиксировано 124 несчастных случая с прорывом газа - на 40% больше, чем в 2007 году, пострадали 211 человек, погибли – 90. В первом квартале 2009 года при использовании бытового газа уже произошло 40 несчастных случаев, пострадали 75 человек, из них 51 погиб.

Нафтогаз выполнил обязательства по уплате НДС за счет кредитов

Из 1,8 млрд. грн. уплаченного НАК "Нафтогаз Украины" в апреле налога на добавленную стоимость (НДС), 1,3 млрд. грн. являются привлеченными компанией кредитами от коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК на пресс-конференции во вторник.

По его словам, общая кредиторская задолженность НАК "Нафтогаз Украины" в 2008 году увеличилась более чем в два раза, или на 29,5 млрд. гривен, и по состоянию на начало 2009 года составила 56,2 млрд. грн. На сегодня кредиторская задолженность компании оценивается в 60 млрд. грн.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» и НАЭК «Энергоатом» являются крупнейшими должниками по платежам в государственный бюджет Украины.

Задолженность по кредитам «Нафтогаза Украины» превышает 35 млрд. грн. – Счетная палата

На сегодняшний день задолженность по кредитам НАК «Нафтогаз Украины» превышает 35 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты Украины, которая провела аудит НАК «Нафтогаз Украины» относительно использования бюджетных средств и обеспечения полноты поступлений в государственный бюджет Украины от добычи, транспортировки и реализации природного газа.

В сообщении отмечается, что несовершенная политика Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) в вопросах установления тарифов на снабжение, транспортировку и реализацию газа, а также наличие значительных долгов за потребленный газ привели к тому, что в последние годы финансово-хозяйственная деятельность НАК «Нафтогаз Украины» основывалась на политике привлечения кредитов.

«В 2006-2008 годах компания привлекала кредиты при отсутствии стабильных источников финансирования и достаточных объемов собственного капитала для погашения кредитных обязательств», – отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в нем указано, что только в 2009 году потребность в средствах на погашение кредитов по соглашениям, срок действия которых закончится, и процентов за их пользование достигнет почти 17,5 млрд. грн., что составит больше половины собственного капитала компании и может привести к невозможности выполнения ею своих долговых обязательств.

Также в сообщении отмечено, что заключение газовых контрактов проводилось в большинстве случаев без достаточного экономического обоснования. Деятельность на рынке газа посреднических структур (компания «РосУкрЭнерго» и ЗАО «УкрГаз-Энерго») привела к переплате отечественными потребителями за потребленный газ лишь в 2007 году почти 2,3 млрд. грн. (свыше 450 млн. долл.).

По данным пресс-службы, в результате заключения правительством внешнеэкономических контрактов на явно невыгодных для НАК «Нафтогаз Украины» условиях на начало 2009 года задолженность «РосУкрЭнерго АГ» перед компанией составила 170,6 млн. долл., которая до сих пор остается непогашенной.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Финансово-хозяйственная деятельность «Нафтогаза» носит закрытый, непрозрачный характер – Счетная палата Финансово-хозяйственная деятельность НАК «Нафтогаз Украины» носит закрытый, непрозрачный характер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты Украины, которая провела аудит НАК «Нафтогаз Украины» относительно использования бюджетных средств и обеспечения полноты поступлений в государственный бюджет Украины от добычи, транспортировки и реализации природного газа.

«Финансово-хозяйственная деятельность НАК «Нафтогаз Украины» носит закрытый, непрозрачный характер. Информация о ее финансовом состоянии и внешнеэкономических связях противоречива. Платежеспособность компании зависит от внешних финансовых источников, а финансовая стойкость, рентабельность и темпы экономического роста компании низкие. К тому же, из года в год увеличивается задолженность потребителей за использованный природный газ», – сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что государственный управляющий компании – Министерство топлива и энергетики Украины фактически отстранилось от контроля со стороны государства за деятельностью НАК «Нафтогаз Украины». При бесконтрольности Минтопэнерго на протяжении 2006-2008 годов финансовые планы НАК «Нафтогаз Украины» ежегодно утверждались со значительным опозданием. При этом финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год не сбалансирован и предусматривает поступление значительных объемов бюджетных средств – 7,7 млрд. грн., тогда как государственным бюджетом на 2009 год утверждена компенсация в сумме лишь 1,6 млрд. грн. Фактически в плане уже заложен дефицит на уровне 6,1 млрд. грн. К тому же, финансовый план утвержден при отсутствии распределения (баланса) газа по Украине на 2009 год.

Счетная палата отмечает, что годовые бухгалтерские балансы и финансовые отчеты также не утверждались министерством. К настоящим финансовым документам не допущена собственная ревизионная комиссия правления НАК «Нафтогаз Украины». Такие действия привели к использованию с нарушениями действующего законодательства почти 6 млрд. грн., полученных как прибыль по результатам деятельности. Стремительно выросли непроизводственные затраты, а резерв сомнительных долгов компании за последние два года увеличился почти в 15 раз.

«При сложном финансовом состоянии компании миллионы гривен идут на благотворительность, спонсорство, другие непроизводственные расходы», – отмечено в сообщении. При этом в нем подчеркивается, что в 2006-2008 годах компания вообще не перечисляла в государственный бюджет дивиденды. С учетом подконтрольных компании структур в государственный бюджет не поступило данных платежей на сумму 3,7 млрд. грн. В то же время компания получила за указанный период от собственных инвестиций дивидендов на сумму свыше 1 млрд. грн.

Ряд частных угольных компаний создали Украинский угольный союз для защиты своих интересов Ряд частных угольных компаний создали ассоциацию «Украинский угольный союз» для защиты интересов негосударственного сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент ассоциации Виктор ВИШНЕВЕЦКИЙ.

По его словам, основной целью создания организации является устранение дискриминации частных угольных компаний при государственном регулировании отрасли.

В. ВИШНЕВЕЦКИЙ отметил, что, несмотря на декларируемое Конституцией равенство форм собственности, частный угледобывающий сектор, производящий около 40% валового объема угольной продукции, не только не ощущает поддержки со стороны государства, но и испытывает дискриминацию, в частности в вопросах сбыта своей продукции.

«В частности, «Уголь Украины» (государственный оператор по сбыту угольной продукции - УНИАН) не заключает с нами договоры, и причем на этот вопрос нет конкретного ответа», - сказал В. ВИШНЕВЕЦКИЙ.

Он отметил, что в условиях профицита угольной продукции на внутреннем рынке частные предприятия вынуждены реализовывать продукцию по демпинговым ценам, что ставит под угрозу своевременную выплату зарплат шахтерам.

В. ВИШНЕВЕЦКИЙ сообщил, что Украинский угольный союз в настоящее время объединяет 22 угольные компании с персоналом около 10 тыс. человек. Прогнозный объем добычи предприятий, входящих в ассоциацию, на 2009 год составляет порядка 1,3 млн. тонн рядового угля.

PGNiG закупит у «Газпрома» дополнительные объемы газа на 300 млн. долл. Правление польского нефтегазового предприятия PGNiG во вторник приняло решение о закупке у ООО "Газпром экспорт" (100%-ное дочернее предприятие ОАО "Газпром") дополнительных объемов газа примерно на 300 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе PGNiG. По условиям договора с "Газпромом", PGNiG закупит до 30 сентября 2009 года 1,024 миллиарда кубометров российского газа. "Примерная стоимость контракта при нынешних ценах на нефтепродукты - около 300 миллионов долларов США", - отметил собеседник агентства. Поставка российского газа в Польшу будет реализовываться через территорию Украины или Белоруссии. Контракт о закупке российского газа будет официально подписан польским нефтегазовым предприятием после согласия наблюдательного совета PGNiG и государственного казначейства Польши. "Благодаря контракту с "Газпромом", PGNiG сможет заполнить резервуары газа на предстоящий осенне-зимний период", - добавил собеседник агентства.

Транспорт: «Укрзализныця» получила в 1-м кв. 8 млн. грн. прибыли

«Укрзализныця» в первом квартале текущего года получила 8 млн. грн. чистой прибыли, тогда за аналогичный период 2008 года чистый убыток компании составил 19,9 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на коллегии Министерства транспорта и связи Украины заместитель министра Екатерина ФОМЕНКО.

По ее данным, в первом квартале т.г. на железнодорожном транспорте за счет собственных средств и кредитов отечественных банков обновлено подвижного состава на сумму 158,3 млн. грн., закуплено 4 электровоза, 2 планировщика балласта, модернизировано подвижного состава на сумму 38,3 млн. грн.

Капитальным ремонтом отремонтировано 40 единиц локомотивов, 551 грузовой вагон. В условиях вагоноремонтных заводов и депо отремонтировано 193 пассажирских вагона и сформировано 59 фирменных пассажирских поездов.

За отчетный период модернизировано путей на сумму 80,1 млн. грн.

На электрификацию участков, строительство и реконструкцию систем электроснабжения освоено 12,5 млн. грн. капитальных вложений.

На протяжении первого квартала 2009 года для выполнения работ по улучшению инфраструктуры на направлениях внедрения скоростного движения поездов и направлениях транспортного обеспечения Евро-2012 освоено средств на сумму 27,31 млн. грн., выполнены работы по реконструкции и модернизации устройств энергетики на сумму 10,3 млн. грн.

На строительстве, реконструкции вокзалов, станций, мостов, депо, котельных и других объектах выполнено работ на сумму 120,6 млн. грн.

В целом за январь-март 2009 года на предприятиях железнодорожного транспорта освоено капитальных инвестиций на сумму 439,2 млн. грн.

«Укрзализныця» увеличила количество скорых поездов

С 31 мая текущего года вводится в действие новый график движения поездов на 2009/2010 годы, согласно которому будет увеличено количество скорых поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в новом графике 258 пар поездов нового графика (68%) имеют категорию скорых, что на 16 пар больше, чем было в графике движения поездов на 2008/2009 гг.

По данным ведомства, в новом графике разработано расписание для назначения 380 пар поездов: 190 пар поездов во внутреннем сообщении, 22 пары – в международном и 168 – в сообщении со странами СНГ. Из них 60 пар фирменных поездов: 51 – во внутреннем сообщении и 9 – в межгосударственном.

Кроме того, открыто новое беспересадочное сообщение, в частности, беспересадочные вагоны Харьков – Прага и Киев – Бар. Сохранено курсирование поездов, пользующихся спросом у пассажиров, и разработано расписание для назначения 11 новых поездов: 9 пар поездов во внутреннем сообщении и 2 – в межгосударственном. Вместе с тем для сокращения времени пребывания в дороге 23 поездам изменен маршрут следования по отдельным участкам.

Также, по данным пресс-службы, увеличена периодичность курсирования следующих поездов и вагонов: №349/350 Харьков – Ивано-Франковск будет курсировать ежедневно (ранее – через день); №436/435 Луганск – Симферополь будет курсировать летом ежедневно вместо курсирования по определенным числам; №219/220 Москва – Симферополь будет курсировать летом ежедневно вместо по указанию; №199/200 Москва – Феодосия будет курсировать летом ежедневно вместо по указанию; беспересадочный вагон Донецк – Берлин – 3 раза в неделю вместо 2-х раз; вагон Одесса – Берлин – 5 раз в неделю вместо 4-х раз.

Кризис снизил количество машин на дорогах Британии

На дорогах Британии стало меньше машин - как простых легковушек, так и тяжелых грузовиков, пишет The Times. Виной всему растущие цены на бензин и экономический спад.

Британские автострады стали пустеть еще в конце прошлого года. Однако этой весной процесс ускорился. По некоторым подсчетам, за первый месяц этого года британцы проехали на 3 миллиарда километров меньше, чем весной 2008-го. И все из-за рецессии.

Больше всего, похоже, пострадали частные предприниматели. Есть в Британии такой характерный образ - водитель белого грузовика. Этот человек не брезгует никакой работой. Берется за перевозки любых грузов - идет ли речь о доставке интернет-заказа или помощь в переезде на другую квартиру. В последние 10 лет, благодаря буму в индустриях интернет-продаж и доставки товаров на дом, трафик грузовых автомобилей в Великобритании вырос на 40%. Однако с наступившей рецессией продажи упали. В результате только с января по март количество грузовиков на дорогах Соединенного королевства сократилось на 2%. Безработных водителей, по данным статистики, стало в 5 раз больше.

В британской Ассоциации транспортных перевозок полагают, что затишье в бизнесе наступило еще и во многом из-за повышения акцизов на топливо в декабре и марте. Это значительно увеличило расходы перевозчиков. Ассоциация призвала правительство не повышать акцизы в сентябре, иначе масштабные сокращения персонала в компаниях-перевозчиках будут продолжаться и продолжаться.

Есть, правда, и плюс от рецессии. На дорогах стало меньше пробок. До предела перегруженные Лондон, Манчестер и Бирмингем вздохнули свободнее - на местных автострадах водители теперь экономят до 30 секунд на каждые 16 километров пути.

В свою очередь, британская автомобильная ассоциация уже предупредила правительство, что сокращение трафика не предлог для того, чтобы урезать расходы на строительство дорог.

Минск заинтересован в организации экспорта электроэнергии на европейский рынок несмотря на имеющиеся проблемы, заявил во вторник первый заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, при посещении Минской ТЭЦ-3. "Седьмого мая мы подписали соглашение о сотрудничестве с энергетической комиссией Евросоюза о сотрудничестве в области энергетики. Мы будем совместно рассматривать возможность реализации таких проектов", - отметил первый вице-премьер. При этом в числе проблем организации экспорта белорусской электроэнергии в ЕС Семашко назвал несовпадение электроэнергетических систем. "Нынешняя электроэнергетическая система Белоруссии не очень совпадает с европейской системой. Для нас: Белоруссии, России - на данном этапе возможна поставка электроэнергии в Европу по двум схемам", - сообщил Семашко. При этом он уточнил, что первый путь - это выделение отдельной станции для экспорта электроэнергии, а второй вариант - поставка на экспорт через ставку постоянного тока. Первый вице-премьер отметил, что для реализации экспортных поставок может быть использована в перспективе Зельвенская ТЭС в Гродненской области, мощностью около 700 мегаватт, которая будет построена к 2015 году. Планируется, что вместе с Зельвенской ТЭС будет построено устройство ставки постоянного тока, сказал Семашко.

IT: Уровень компьютерного пиратства в Украине в 2008 году вырос на 1% Киев. 12 мая. УНИАН. Уровень пиратства программного обеспечения (ПО) на персональных компьютерах (ПК) в Украине в 2008 году вырос по сравнению с 2007 годом на один процентный пункт (до 84%) по сравнению с 2007 годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA) со ссылкой на исследование компании IDC (США).

Исследование было проведено IDC в 110 странах мира, при этом, согласно исследованию, в половине из 110 охваченных исследованием стран мира уровень пиратства в 2008 году снизился, и только в 16-ти, в т.ч. и в Украине, – вырос.

По мнению главы Комитета BSA в Украине Даниила КЛЮЧНИКОВА, уровень пиратства в Украине остается очень высоким. Наиболее существенное его изменение было зафиксировано в 2005 году, когда уровень пиратства сократился до 85% по сравнению с показателем в 91%, наблюдавшимся в 2003-2004 годах. С тех пор уровень компьютерного пиратства в Украине оставался практически неизменным на уровне 83-85%.

Высокий уровень влияет на доходы компаний отрасли. Так, по оценке IDC, потери отрасли от компьютерного пиратства в Украине в 2008 году составили 534 млн. долл. В то же время, исследование IDC показало, что снижение уровня пиратства может создать сотни тысяч рабочих мест, а также эффект для экономического развития, измеряемый в миллиардах долларов и сопровождаемый ростом налоговых поступлений, которые могут быть направлены на финансирование бюджетных программ и служб на местном уровне.

Согласно другим выводам IDC, среди 110 стран уровень пиратства ПО снизился в 57 странах, остался неизменным в 36 странах и вырос лишь в 16 государствах. Однако поскольку мировой рынок ПК рос быстрее всего в странах с высоким уровнем пиратства, то мировой уровень пиратства вырос в 2008 году на 3 процентных пункта до 41%. В Центральной и Восточной Европе наиболее высокий уровень пиратства наблюдается в Грузии (95%), Армении (92%), Азербайджане и Молдове (обе – 90%). Страны с самым низким уровнем пиратства в регионе - Чехия (38%), Венгрия (42%) и Словакия (43%). Наибольших успехов добилась Россия, где за год уровень пиратства снизился на 5 п.п. до 68% (а за шесть лет показатель снизился на 19 пунктов).

По данным IDC, хотя на развивающиеся страны приходится 45% мирового рынка ПК и комплектующих, их роль на мировом рынке ПО составляет менее 20%.

«Если бы вес этих стран на рынке ПО был таким же, как и на рынке компьютерной техники, то рынок ПО рос бы на 40 млрд. долл. в год. При этом снижение мирового уровня пиратства лишь на 1 процентный пункт в год добавило бы ИТ-отрасли доходов на 20 млрд. долл.», - отмечается в исследовании IDC.

Распространение доступа к Интернету будет расширять предложение пиратского ПО. В течение следующих пяти лет в развивающихся странах, по оценке IDC, в сеть выйдет еще 460 млн. человек. Наиболее высокий рост будет наблюдаться среди частных лиц и малого бизнеса, среди которых уровень пиратства обычно выше, чем среди более крупных предприятий и государственных учреждений.

Справка УНИАН. Ассоциация производителей программного обеспечения Business Software Alliance – ведущая организация, выступающая в поддержку безопасного и легального использования программного обеспечения в цифровом мире. Ассоциация действует в интересах своих участников – международных производителей программного обеспечения и партнеров – производителей компьютерной техники, выражая эти интересы в работе с государственными органами и на международных рынках. Участниками BSA являются такие компании, как Adobe Systems Inc., Altium, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Corel, CyberLink, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Embarcadero, Famatech, FrontRange Solutions, Mamut, Materialise Software, Microsoft, Mindjet, NedGraphics, O&O Software, Quark, Ringler-Informatik, Scalable Software, Siemens, Staff & Line, Symantec, Tekla и The MathWorks.

Свою деятельность в Украине Business Software Alliance начала в 2008 году.

Компания IDC – ведущий глобальный поставщик информации о состоянии рынка информационных технологий, телекоммуникаций и бытовой техники. Компания имеет свыше 900 аналитиков в более чем 90 странах мира, в т.ч. и в Украине.

Интернет: Количество абонентов широкополосного доступа в Интернет в Украине по итогам 1 кв. составило 1,7 млн. Количество абонентов широкополосного доступа в Интернет в Украине по итогам первого квартала 2009 года составило 1,7 млн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

При этом, по данным пресс-службы, 40% от общего числа абонентов широкополосного доступа в Интернет, или 650 тыс. абонентов, приходилось на компанию «Укртелеком».

Общее же число абонентов Интернет в Украине по итогам первого квартала 2009 года, по оценке Минтранссвязи, составило почти 12 млн. чел.

По данным Минтранссвязи, количество абонентов кабельного телевидения по итогам первого квартала 2009 года в Украине составило более 3,5 млн. чел., что позволяет пользоваться этой услугой 19,2% семей Украины (в 2008 году этот показатель составил 18,5%).

Справка УНИАН. По оценке украинского офиса российской компании iKS-Consulting, по итогам 2008 года число абонентов широкополосного доступа в Интернет в Украине составляло 1,6 млн., из них число абонентов «Укртелекома» - примерно 550 тыс.

По оценке украинского портала Bigmir)net, количество пользователей украинского Интернета по итогам первого квартала 2009 года составляло 11,96 млн. чел.

Столица: В Киеве предприниматели не позволили представителям городской власти демонтировать свои МАФы В Киеве частные предприниматели оказали сопротивление представителям Главного управления контроля за благоустройством г. Киева и не позволили демонтировать свои МАФы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора коммунального предприятия «Киевблагоустройство» Глеба МАЛЮТИНА.

Г.МАЛЮТИН заявил, что речь идет о плановом демонтаже четырех МАФов, незаконно установленных возле Арки дружбы народов. По его словам, владельцы этих павильонов не имеют ни одного из необходимых разрешительных документов.

Ввиду физического сопротивления со стороны предпринимателей, сотрудники Главного управления обратились к правоохранительным органам, чтобы составить акт о сопротивлении и невозможности демонтажа, сообщил Г.МАЛЮТИН.

Он также сообщил, что владельцам указанных МАФов были вручены предписания с требованием освободить занятую территорию, однако условия предписания не были выполнены.

Кроме того, отметил руководитель «Киевблагоустройства», на протяжении двух недель владельцы МАФов не обратились в Главное управление контроля за благоустройством для оформления соответствующих разрешительных документов.

По словам Г.МАЛЮТИНА, непосредственно причастны к функционированию незаконных МАФов районные государственные администрации. Он утверждает, что последние самовольно выдают предпринимателям «разрешительные» документы, которые в действительности не дают права на установление конструкций.

“Стоит отметить, что право на установление малой архитектурной формы дают документы, выданные Главным управлением контроля за благоустройством г. Киева. Решением Киевского городского совета районы лишены полномочий выдавать договоры на аренду. Сейчас этим занимается городская администрация. И мы можем гарантировать – все незаконные МАФы будут демонтированы», – заявил Г.МАЛЮТИН.

По данным КГГА, в столице в апреле было демонтировано 25 МАФов, которые являются незаконно установленными, с начала мая – 8, а в ближайшее время планируется демонтировать еще 21. Главное управление контроля за благоустройством г. Киева учитывает обращения всех жителей, формируя график демонтажа незаконно установленных МАФов.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля этого года прокуратура столицы опротестовала решение Киевсовета № 657/657 «О размещении малых архитектурных форм и временных сооружений в городе Киеве» от 27 ноября 2008 г., согласно которым полномочия по размещению временных сооружений – так называемых МАФов – переданы единому оператору – коммунальному предприятию “Киевское инвестиционное агентство”.

Прокурорская проверка засвидетельствовала, что решение Киевсовета не только нарушает требования земельного законодательства относительно порядка распоряжения землями территориальной общины, но и не согласовано с Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в городе Киеве.

2 апреля Киевсовет удовлетворил протест прокуратуры столицы на свое предыдущее решение о системе размещения МАФов и оформление соответствующей разрешительной документации. За это решение проголосовали 109 из 116 присутствовавших в зале депутатов Киевсовета. В то же время, как отметил заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, все соглашаются с тем, в том числе и предприниматели, что должен быть принят новый порядок размещения временных сооружений и система получения разрешений.

Этот новый проект решения был представлен 2 апреля на сессии и.о. первого заместителя председателя КГГА Денисом БАССОМ. Документ должен устранить ряд обнаруженных недостатков. Новый проект решения предлагалось принять на следующем за