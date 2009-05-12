Анонс на 13 мая 2009г.

9-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11

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10-00- Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации.

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11-00 - Под председательством министра транспорта и связи Украины Иосифа Винского при участии заместителей министра, руководителей структурных подразделений центрального аппарата Министерства и руководителей предприятий, учреждений и организаций, входящих в сферу управления Министерства транспорта и связи Украины, состоится заседание Коллегии Министерства транспорта и связи Украины. Будет заслушан доклад министра на тему: «Влияние мирового экономического кризиса на предприятия транспортно-дорожного комплекса и отрасли связи и План первоочередных мер по стабилизации и улучшению их работы» и подведены итоги работы предприятий транспортно-дорожного комплекса и отрасли связи за І квартал 2009 года (Минтранссвязи, пр. Победы, 14, третий этаж, к. 326).

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11-00 - Начнется церемония открытия выставки «Дому Верховной Рады Украины - 70 лет». Ожидается, что в церемонии примет участие Председатель Верховной Рады Украины В.Литвин. В экспозиции представлены копии 73 архивных документов и фотографий, которые рассказывают историю дома от его проектирования и строительства до реконструкции в 2004 году. Экспонаты предоставили архивные учреждения, подчиненные Государственному комитету архивов Украины, а также Национальный заповедник «София Киевская» и мемориальный музей В.Г.Заболотного в Переяслав-Хмельницком. 18-22 мая выставка будет экспонироваться в переходе между админзданиями по ул.. Садовая, 3-а и Садовая, 3. (ул.. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). Вход

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12-30 - В Пресс-центре Службы безопасности Украины состоится брифинг об отдельных результатах деятельности Службы (ул. Владимирская, 35).

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13-00 - В Интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция на тему: «Экономика Украины: современные тенденции». Участники: старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин. Вопросы: второй транш кредита МВФ; ситуация на валютном рынке; динамика ВВП (ул.Панаса Мирного, 17).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почему работники газовой отрасли начинают новый этап всеукраинской бессрочной забастовки?». Будут обсуждаться острые вопросы, ставшие предпосылкой проведения забастовок работников газовой отрасли, а именно: кризисное состояние газовой инфраструктуры страны как угроза безопасности государства и населению, социальные последствия для работников отрасли. Участники: Иван Яровой, председатель Совета профсоюза работников газовых хозяйств Украины и председатели региональных профсоюзов газовых предприятий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8044 278 0181.

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14-00 - Брифинг первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра Шлапака

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14-00 - Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко примет участие в работе прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины. Телефон горячей линии: 54-05-65

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14-00 - Пресс-конференция на тему: "Создание Ассоциации частных угледобывающих предприятий "Украинский угольный союз" - ответ на острые проблемы отрасли". Участники: президент Украинского угольного союза Виктор Вишневецкий, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор Турманов («Интрефакс-Украина», ул. Рейтарская, 8/5-а).

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14-30 - Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11). Вход по карточкам аккредитации.

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Подготовка Украины к Евро-2012: промежуточные итоги, перспективы городов-претендентов». Участники: Евгений Червоненко, первый заместитель председателя КГГА; Андрей Капустин, эксперт "Комитета общественного контроля ЧЕ-12"; Денис Богуш, президент Bohush Communications, член общественного экспертного совета Евро-2012 при КМУ. В рамках пресс-конференции будет дана оценка достижений городов, которые претендуют на проведение матчей финальной части Евро-2012. (ул. Крещатик 4, конференц-зал).

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17- 00 - в Минфине состоится пресс-конференция заместителя министра финансов Андрея Кравца на тему: «Развитие рынка ГЦБ».