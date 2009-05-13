ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует статью «Доверие к банкам возвращается», в которой говорится, что в апреле, впервые с начала финансового кризиса, объем депозитов физических лиц в банках увеличился. Чистый приток депозитов населения в апреле составил 1,13 миллиарда гривень, или 0,6%. К началу мая общая сумма вкладов физлиц в коммерческих банках составила 192,5 миллиарда гривень. Ситуацию комментируют эксперты…

http://delo.ua/news/106007/

* * *

Также «Дело» подает материал «Автопродажи: худшее позади», в котором пишет, что в апреле объемы продаж новых автомобилей в Украине упали почти на 80%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в прошлом месяце было продано около 13 тысяч машин, при этом в марте было реализовано около 14 тысяч. Все же по мнению участников рынка, уже можно говорить об относительной стабилизации ситуации с автопродажами…

http://delo.ua/news/106002/

* * *

Также издание «Дело» в материале «Бюджетный секрет раскрыт» пишет о том, что Секретариат Президента сообщил, как Кабмину удается выполнять бюджет во время кризиса. Госбюджет выполняется лишь за счет изменений бюджетного расписания и увеличения количества авансовых платежей…

http://delo.ua/news/106008/

* * *

Издание «Коммерсант» подает материал «Гривна берет свое», в котором пишет, что успешная валютная политика Нацбанка и выделение Украине Международным валютным фондом кредита в 2,8 млрд долл. привели к долгосрочному укреплению гривни. Несмотря на негативные прогнозы аналитиков, обещавших 9-15 грн./долл., стоимость безналичного и наличного доллара уже пробила отметку 8 грн./долл. и приблизилась к официальному курсу, который НБУ укрепил до 7,65 грн./долл. Эксперты констатируют высокое предложение доллара и прогнозируют укрепление гривни летом до 7,5 грн./долл., после чего может произойти небольшая девальвация…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1168712

* * *

Также «Коммерсант» в статье «Полный газ» пишет, что в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики считают, что пришло время пересмотреть тарифы на прокачку газа для облгазов. Рассмотрение этого вопроса было инициировано облгазами, работники которых угрожают очередной бессрочной забастовкой. По их мнению, для нормальной работы газовой розницы необходимо повышение тарифов, которое приведет к росту стоимости газа для населения на 9%, а для промышленности – на 2%…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1168725

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «И за $3 тыс. в Киеве жилье купить можно» пишет, что за такую сумму предлагают поселиться в алюминиевом армейском фургончике «с евроремонтом», который стоит в Гидропарке…

http://mycityua.com/articles/life/2009/05/12/095502.html

* * *

Газета «Сегодня» подает материал «Reuters: УЕФА назовет Киев и Донецк», в котором пишет, что, по данным агентства со ссылкой на свои источники, УЕФА назовет два украинских города: Киев и Донецк, который уже в этом году открывает новый стадион. При этом другие два города высший европейский футбольный орган называть откажется. В УЕФА есть серьезные опасения относительно возможности принять матчи у Львова и Днепропетровска. Харьков, заявленный как резервный город, имеет большие шансы стать основным. Тем временем Одесса, также резервная, почти наверняка названа не будет…

http://sport.segodnya.ua/euro2012/814023.html

* * *

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Кресла за кредиты» пишет о том, что государство хочет усилить влияние на «Норильский никель» — крупнейшую в России металлургическую компанию. Как стало известно изданию, ВЭБ и ВТБ претендуют почти на треть мест в совете директоров «Норникеля»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/13/195267

* * *

Издание «Известия» публикует материал «Жизнь без долга и упрека», в котором пишет - чтобы оценить уровень жизни, можно считать заработки. А можно спросить, сколько российских граждан берут взаймы. И результат окажется даже точнее. Потому что и богатство не показатель обеспеченности: его легко растранжирить, залезая в долги. Исследовать это явление взялись специалисты ВЦИОМа. Результаты очень показательные. Оказывается, в массе своей россияне не любят ни давать в долг, ни занимать. По крайней мере, 50% опрошенных сообщили, что взаймы не берут, а 41% - что не дают…

http://www.izvestia.ru/economic/article3128333/

(УНИАН)