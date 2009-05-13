Литвин направил Тимошенко заявление Луценко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО по поводу вопроса об отставке министра внутренних дел.

Об этом сообщает официальный сайт парламента со ссылкой на пресс-секретаря Председателя ВР.

“Председатель Верховной Рады Украины принял решение направить заявление министра внутренних дел Украины ЛУЦЕНКО Ю.В., в котором содержится просьба к Председателю Верховной Рады рассмотреть вопрос о своей отставке с должности министра, и материалы Министерства иностранных дел Украины по этому поводу на рассмотрение премьер-министра Украины”, - говорится в сообщении.

Также отмечается: “мотивы этого решения заключаются в том, что принятие отставки членов правительства Украины относятся исключительно к конституционным полномочиям парламента, а не Председателя Верховной Рады Украины”.

Кроме того, как отмечается в сообщении пресс-секретаря, “в заявлении ЛУЦЕНКО Ю.В. содержится предложение Председателю Верховной Рады Украины рассмотреть вопрос об отставке, а не заявлено о самой отставке. В то же время в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров» член Кабинета Министров Украины может быть освобожден от должности Верховной Радой Украины путем принятия отставки члена Кабинета Министров Украины по поданному им заявлению об отставке”.

Следовательно, Председатель ВР предложил премьер-министру “безотлагательно проинформировать парламент о своей позиции по этому вопросу и в случае согласия с просьбой министра внутренних дел ЛУЦЕНКО Ю.В. внести соответствующее представление в Верховную Раду Украины по закону Украины «О Кабинете Министров Украины».