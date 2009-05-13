Эксперт: Президент может распустить парламент

С целью недопущения создания коалиции между Партией регионов и Блока Юлии Тимошенко Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может распустить Верховную Раду.

Об этом в интервью УНИАН сказал политолог Владимир ФЕСЕНКО. Эксперт прокомментировал вчерашнее заявление В.ЮЩЕНКО в эфире телеканала “1+1” о том, что будет препятствовать планам создания коалиции БЮТ и Партии регионов, а также, что будет совершать ради осуществления этого “абсолютно адекватные шаги”.

“Здесь нет особого секрета, об этом говорят в кулуарах. И, кстати, это средство В.ЮЩЕНКО уже использовал, когда возникла угроза создания конституционного антипрезидентского большинства в Верховной Раде в 2007 году”, - отметил В.ФЕСЕНКО, уточнив, что речь идет о роспуске Верховной Рады.

“Из разных источников поговаривают, что якобы есть проект указа, но проблема не в том: есть он или нет его. Проблема в том, даже, если указ будет, реализовать его, как показывает опыт прошлого года, будет крайне тяжело”, - заявил политолог, резюмируя, что собственными силами Президент прекратить деятельность Верховной Рады не в состоянии.

По мнению эксперта, В.ЮЩЕНКО может воспользоваться ситуацией, когда крупнейшая фракция Партии регионов фактически добивается создания искусственного повода для прекращения полномочий Верховной Рады.

“Если усилия Президента и Партии регионов объединятся, тогда, возможно, и попробуют создать хотя бы формальные предпосылки для роспуска парламента”, - считает В.ФЕСЕНКО.

В то же время он отметил, что сейчас вокруг этого вопроса возникает существенное обстоятельство. “Сегодня должно быть объявлено решение Конституционного Суда о дате президентских выборов. Уже известно, что КС не признает дату 25 октября конституционной. Соответственно, парламент должен еще раз определиться с датой президентских выборов. А для этого нужен работающий парламент”, - отметил политолог, добавив, что в этом смысле Верховная Рада, Президент и все парламентские политические игроки оказываются в очень неоднозначной, противоречивой ситуации.

“С одной стороны, идет игра на прекращение деятельности парламента, с другой, хотя бы для определения даты президентских выборов нужен законодательный орган, который работает”, - подытожил В.ФЕСЕНКО.