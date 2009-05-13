Литвин: ВР должна назначить выборы Президента на 17 января 2010 года

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что ВР должна определить датой следующих выборов Президента Украины 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

В.ЛИТВИН отметил, что «ВР Украины, по моему глубокому убеждению, должна определить дату 17 января 2010 года». «Если она этого не сделает, то тогда я вообще считаю, что такой институт не имеет права на существование», - добавил В.ЛИТВИН.

По его словам, эта позиция для всех «очевидна». В.ЛИТВИН убежден, что парламент должен принять «конституционное решение, нравится оно кому-то или нет». По его мнению, «к величайшему сожалению, Верховная Рада стала заложником людей, которые в ВР не ходят, а фракции обслуживают их интересы».

Как отметил спикер, кое-кто думает, что победив на президентских выборах, потом сможет «возобновить авторитет власти, а следовательно, - авторитет Украины, который сегодня на отрицательной позиции». Но это «большая иллюзия», подчеркнул В.ЛИТВИН.

На вопрос журналистов, возможен ли вариант, когда парламент назначит дату выборов Президента на неделю позже, чем 25 октября, В.ЛИТВИН ответил, «Зачем еще одно решение Конституционного Суда». «Я считаю, что Верховная Рада, обжегшись на политическом решении, в конце концов, обязана принять конституционное решение», - добавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В свою очередь глава государства Виктор ЮЩЕНКО направил в КС представление относительно конституционности данного постановления. Сегодня Конституционный Суд обнародует решение по указанному делу.