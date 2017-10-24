В Киеве впервые показали приборы для чтения ID-паспортов (видео)
12:04, 24 октября 2017Разное
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Сейчас эти приборы есть только в столичных РАГСах и государственных нотариальных конторах.
В Киеве показали приборы для чтения ID-паспортов / фото УНИАН
В Киеве впервые показали приборы для чтения ID-карт – современной версии внутренних украинских паспортов, сообщает ТСН.
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Согласно сообщению, сейчас эти приборы есть только в столичных РАГСах и государственных нотариальных конторах, их четыре десятка.
«Это небольшая пластиковая коробка, которую подключают к компьютеру. Чтобы устройство прочитало информацию, вводят последние цифры документа, и на экране появляются данные о владельце ID-паспорта», - идет речь в сообщении.
Напомним, внутренние паспорта нового образца были введены в Украине с 1 января 2016, их получили уже болеемиллион граждан.
В Киеве впервые показали приборы для чтения ID-паспортов
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