В Каннах открылся 62-й кинофестиваль

Сегодня, 13 мая, начинается 62-й Каннский кинофестиваль. Его открывает показ мультипликационного 3-D фильма студии Disney и Pixar "Вверх", сообщает k2kapital..

Жюри возглавит французская актриса Изабель Юппер.

Программа фестиваля предполагает 56 полнометражных фильмов из 32 стран, среди них 49 мировых премьер.

В программу кинофестиваля под рубрикой "Особый взгляд" вошли фильмы двух российских кинематографистов. Это картина "Царь" Павла Лунгина и "Сказка про темноту" Николая Хомерики.

Жюри фестиваля присудит награды лучшему актеру, актрисе, режиссеру и сценаристу, "Золотую пальмовую ветвь" за короткометражный фильм, "Золотую камеру" за лучший дебют, приз жюри и ряд других наград.

Имена победителей Каннского фестиваля будут объявлены 24 марта