В Киеве завтра похолодает

14 мая в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +4...+6 градусов, на почве заморозки 0...-3 градуса, днем +15...+17 градусов.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, на почве, местами и в воздухе заморозки 0...-3 градуса, днем +12...+17 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью 0...-3 градуса, днем +7...+12 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +3...+5 градусов, днем +15...+17 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +3...+5 градусов, днем +14...+16 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +2...+4 градуса, днем +17...+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, на почве заморозки 0...-3 градуса, днем +13...+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, на почве местами заморозки 0...-3 градуса, днем +14...+19 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, на почве местами заморозки 0...-3 градуса, днем +14...+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +16...+21 градус.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +16...+21 градус.

В Ялте без существенных осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18 градусов.