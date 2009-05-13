Ющенко, Тимошенко и Литвин дали гарантии УЕФА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписали совместное письмо на имя президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, в котором предоставили гарантии о выделении дополнительных ресурсов для своевременной подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Текст соответствующего письма имеется в распоряжении УНИАН.

«Мы убеждены, что сможем выполнить все наши гарантии, в частности, относительно финансирования подготовки к турниру Евро-2012. Залогом этого являются принятые нами антикризисные мероприятия и конструктивный диалог с МВФ», - говорится в письме.

По мнению руководителей государства, сотрудничество с МВФ не только дает возможность стабилизировать государственные финансы, но и открывает возможности для более активного сотрудничества с другими международными финансовыми организациями и частными инвесторами. «После окончательного определения четырех украинских принимающих городов, нами будут сконцентрированы дополнительные ресурсы для своевременной реализации всех планов по подготовке к турниру, прежде всего аэропортов, инфраструктуры размещения и транспортных сетей», - говорится далее в письме.

В.ЮЩЕНКО, В.ЛИТВИН и Ю.ТИМОШЕНКО обратились к М.ПЛАТИНИ и членам Исполнительного комитета УЕФА с просьбой о паритетном распределении принимающих городов между Украиной и Польшей.

Это письмо М.ПЛАТИНИ и членам исполкома УЕФА сегодня перед заседанием передал президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 мая, Исполком УЕФА принял решение, что матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу пройдут в четырех украинских и четырех польских городах. В частности в Украине матчи состоятся в Киеве, Донецке, Харькове и Львове.