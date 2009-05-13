Черновецкий и его подчиненные должны пройти медосмотр

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности власти Киева, народный депутат от НУ-НС Кирилл КУЛИКОВ обратился к министру здравоохранения Василию КНЯЗЕВИЧУ с просьбой организовать и провести ежегодный медицинский осмотр председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его заместителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе К.КУЛИКОВА.

В частности, по словам депутата, ВСК в результате проверки установила, что председателем КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, его первыми заместителями, заместителями и руководителями структурных подразделений КГГА не пройдены ежегодные медицинские осмотры в соответствии с требованиями общего приказа Минздрава Украины, Главгосслужбы и ГУД от 18 февраля в 2003 г. № 75/24/1 «О проведении ежегодного профилактического медицинского осмотра государственных служащих».

«Кроме того, по результатам проработки поручений ВСК Министерством здравоохранения Украины, Государственным управлением делами и Главным управлением здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА, не подтвердилась информация о прохождении указанными должностными лицами КГГА ежегодных медицинских осмотров», - утверждает К.КУЛИКОВ.

Учитывая изложенное, и руководствуясь статьями 12 Закона Украины «О временных следственных комиссиях...”, К.КУЛИКОВ просит главу Минздрава провести ежегодный медицинский осмотр должностных лиц КГГА в соответствии с требованиями действующего законодательства и с целью определения состояния здоровья государственных служащих и проведения профилактических и лечебных мероприятий.