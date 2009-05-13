ГЛАВНОЕ на 13 мая (день)

Хроника дня

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Финансы

Капитал украинских банков за апрель уменьшился почти на 4%

Размер собственного капитала украинских банков (по предварительным данным) за апрель сократился почти на 4% - до 119,8 млрд. грн. и составляет 13,7% пассивов банковской системы. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, собственный капитал банков имеет следующую структуру: оплаченный зарегистрированный уставный капитал - 74,5% от капитала; дивиденды, направленные на увеличение уставного капитала - 1,5%; эмиссионные разницы - 5,0%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 11,4%; результаты прошлых лет - 1%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения - 1,4%; результаты текущего года - минус 4,1%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 9,3%.

За апрель активы банковской системы сократились на 0,5% - до 873,4 млрд. грн., общие активы на 0,4% - до 939,1 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции - 80,6%.

Обязательства банков за апрель почти не изменились и на 1 мая 2009 года составили 753,7 млрд. грн.

Средства физических лиц составляют 190 млрд. грн., или 25,2% общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования - 119,3 млрд. грн., или 15,8%.

Срочные средства населения составляют 149,5 млрд. грн., или 78,6% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 40,6 млрд. грн., или 21,4%.

Доходы банков за январь-апрель составили 49,6 млрд. грн., в т.ч. процентные доходы составляли 42,4 млрд. грн. (или 85,4% от общих доходов), комиссионные доходы - 5,3 млрд. грн. (10,6%).

Расходы банков составили 54,5 млрд. грн., в т.ч. процентные расходы - 23,4 млрд. грн. (или 42,9% от общих расходов), отчисления в резервы - 18,6 млрд. грн. (34,1%), комиссионные расходы - 0,9 млрд. грн. (1,6%).

Рейтинг надежности банковских депозитов пересмотрен Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о результатах пересмотра рейтингов надежности банковских вкладов (депозитов), присвоенных ранее 75 украинским банкам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Кредит-Рейтинга".

На основании анализа текущей информации о деятельности банков был повышен рейтинг надежности банковских вкладов 1 финансового учреждения и понижен рейтинг 1 банка. Также был отозван рейтинг надежности банковских вкладов 3 банков.

Большинство банков (39) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов – рейтинг "3". Оценку "5" (наивысшая надежность) имеют 8 банковских учреждений, количество банков с рейтингом "4" (высокая надежность) увеличилось до 11. Надежность банковских вкладов 14 банков находится на уровне ниже среднего оценки "2" (невысокая надежность) и "1" (низкая надежность).

На сегодняшний день информацию об уровне своих рейтингов раскрыли 15 банковских учреждений. Остальные рейтинги будут опубликованы по мере получения от банков разрешения на их публикацию.

Наиболее надежными банковские депозиты агентство определило в: «Астра Банк» с оценкой «5», «Банк Кипра» (5), Морской транспортный банк (5), Пиреус Банк МКБ (5), Сведбанк (5), СЕБ Банк (5), Универсал банк (5), Эрсте Банк (5), Банк Петрокоммерц-Украина (4), БГ Банк (4), БТА Банк (4), Львов (4), Хоум Кредит Банк (4), Хрещатик (4) и Энергобанк (4).

Ипотечное кредитование возобновится осенью

Министерство финансов Украины рассчитывает, что банковская система возобновит ипотечное кредитование в октябре-ноябре 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я ожидал бы возможность банковской системы возобновить предоставление кредитов как реальному сектору, так и физическим лицам в октябре-ноябре», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В то же время и.о. министра финансов связывает такие сроки возобновления кредитования с рядом условий, в частности по рекапитализации системных банков Украины. «Если нам не будут создавать дополнительных препятствий в процессе капитализации банков, уже через 1-2 месяца после того, как мы проведем капитализацию, доверие к системным банкам и в целом к банковской системе будет возобновлено», - пояснил он.

Валютный рынок

НБУ 15 мая проведет спецаукцион по евро Национальный банк Украины объявил о проведении 15 мая спецаукциона по продаже евро. Об этом говорится в телеграмме НБУ№13-421/3210-9110, текстом которой располагает УНИАН.

«Банки обязаны привлечь от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - говорится в телеграмме.

Минимальная сумма заявки - 10 тыс. евро. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ.

Кроме того, общая сумма покупки иностранной валюты по указанным платежам не может превышать 50 тыс. евро за один календарный месяц по одному кредитному соглашению.

Курс доллара в банках снизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,69 грн. (курс понизился на 1,3% по сравнению с 12 мая), продают – по 7,87 грн. (на 0,8% дешевле). Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,60-7,80 грн., по продаже – 7,79-7,95 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,47 грн., продают – по 10,80 грн., курсы немного понизились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,25-10,62 грн., по продаже – в пределах 10,65-10,94 грн.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился, по сравнению с 12 мая, и составляет в среднем 0,2227/0,2455 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,187-0,24 грн., по продаже – 0,235-0,2741 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,70 грн. (курс покупки понизился на 1% по сравнению 12 мая), продают – по 7,86 грн. (курс продажи понизился на 0,8%).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,53 грн., продажи – 10,78 грн., курсы незначительно изменились, по сравнению с 12 мая.

Курс покупки российского рубля по киевским банкам немного понизился, по сравнению с 12 мая, и составляет в среднем 0,2215 грн., курс продажи – на 0,5% – до 0,2478 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 13 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6555, к евро – 10,475021, к российскому рублю – 0,23715.

Общество

УЕФА назвал украинские города для проведения Евро-2012

Матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу пройдут в четырех украинских и четырех польских городах.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре «Украина-2012», о таком решении Исполкома УЕФА сегодня сообщил президент Европейского футбольного союза Мишель ПЛАТИНИ.

Окончательное решение УЕФА таково: города Украины и Польши распределились по принципу паритетности «4 на 4» - нашу страну будут представлять Киев, Львов, Донецк и Харьков. Последний заменил в основном списке Днепропетровск.

УЕФА и в дальнейшем будет следить за прогрессом украинских городов в подготовке к Евро-2012. 30 ноября – очередная определяющая дата для них. Если до этого времени 2 украинских города не продемонстрируют надлежащей динамики в подготовке инфраструктуры чемпионата, их могут заменить польскими.

Минфин приостановил лицензии на азартные игры

Министерство финансов Украины приостановило до 7 июня действие лицензий на проведение азартных игр. Это предусмотрено в приказе Минфина № 650 «Об остановке действия лицензий Министерства финансов Украины на осуществление организации деятельности по проведению азартных игр» от 8 мая 2009 года, обнародованном сегодня на сайте министерства.

До указанного числа приостанавливается действие всех лицензий Министерства финансов Украины на осуществление организации деятельности по проведению азартных игр, выданных субъектам хозяйствования в период с 12 апреля 2006 года по 7 мая 2009 года.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины своим распоряжением поручил Министерству финансов и государственным администрациям с 8 мая приостановить на месяц действие лицензий на ведение игорного бизнеса для проведения противопожарной и санитарной проверок этих заведений.

Такие меры правительство предприняло после того, как в Днепропетровске в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

ТЭК

Ющенко намерен завтра подписать указ об аверсе «Одесса–Броды»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует завтра подписать указ о переводе нефтепровода «Одесса – Броды» в аверсный режим работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Тарьей ХАЛОНЕН.

«Сегодня утром я ознакомился с проектом указа по этому вопросу, дал поручение доработать, завтра я этот указ подпишу», - сказал Президент Украины.

Он отметил, что этот документ будет предусматривать создание рабочей группы из представителей профильных министерств и ведомств.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в конце апреля было утверждено технико-экономическое обоснование проекта Евро-азиатского нефтотранспортного коридора, а до этого было подписано межправительственное украинско-польское соглашение. Таким образом, по словам Президента Украины, все формальные решения на этот счет приняты, и необходимо двигаться дальше. Президент призвал не политизировать эти процессы, а больше заботиться о безопасности Украины в энергетической сфере. Он подчеркнул, что целью реализации проекта ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса – Броды» является укрепление энергетической безопасности Украины.

«Я призываю быть ответственным в этом вопросе, прежде всего, украинское правительство, и выполнить обязательства, взятые на правительственном уровне», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он добавил, что верит в этот проект, несмотря на все препятствия.

«Нафтогаз» получил рассрочку на 5 лет за 11 млрд. кубов газа для ПХГ

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о предоставлении рассрочки НАК «Нафтогаз Украины» по уплате налога на прибыль в размере 6,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Юрий КОЛБУШКИН.

Он подчеркнул, что рассрочка касается уплаты налога на прибыль с приобретенных 11 млрд. кубометров газа, находящихся в хранилищах Украины и выкупленных у «Газпрома». Замглавы "Нафтогаза" отметил, что при закачке и оплате за него фактически произошел факт двойного налогообложения.

По словам Ю.КОЛБУШКИНА, «Нафтогаз» предлагал осуществить рассрочку выплат на период 60 месяцев, однако этот срок в ближайшие три дня будет уточнен совместно с налоговой администрацией.

Он отметил, что налог на прибыль будет выплачиваться по факту использования газа.

Также Ю.КОЛБУШКИН сообщил, что согласно документу, такая рассрочка будет действовать и при операциях по дальнейшей закачке газа в ПХГ.

* * * Согласно подписанным 19 января газовым контрактом с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.

Согласно соглашениям от 20 января 2009 года, «Газпром» переуступил «Нафтогазу» 1,7 млрд. долл. долга компании «РосУкрЭнерго», который Украина пытается взыскать газом, принадлежащим РУЭ и закачанным в подземные хранилища газа в объеме 11 млрд. кубометров. «Газпром» предоставил Украине авансовый платеж за транспортировку на сумму 1,7 млрд. долл., который был направлен на закупку 11 млрд. кубометров газа.

Кабмин отменил таможенный мониторинг газа Кабинет министров Украины решил отменить таможенный мониторинг операций, связанных с импортом и транзитом природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании Кабмина.

Правительство, в частности, отменило свое распоряжение от 27 февраля 2008 года № 370.

А.МАКАРЕНКО отметил, что отмена мониторинга вызвана отсутствием его необходимости в связи с заключением прямых долгосрочных контрактов.

«Поскольку на сегодня отсутствуют посредники в получении объема газа в Украину или его транзите через таможенную территорию Украины, необходимость постоянного мониторинга отпала», - сказал А.МАКАРЕНКО.

При этом он отметил, что в настоящее время таможенные органы получают объективную информацию о таможенных операциях с газом напрямую от НАК «Нафтогаз Украины».

«У нас есть сегодня прямой контроль», - подытожил глава Гостаможслужбы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в феврале 2008 года поручил НАК «Нафтогаз Украины» и Государственной таможенной службе еженедельный мониторинг объемов природного газа, который перемещается через таможенную границу Украины трубопроводным транспортом, в том числе с использованием подземных хранилищ газа.

«Нафтогаз» заплатил «Газпрому» 650 млн. долл.

За газ, потребленный в апреле, НАК «Нафтогаз Украины» заплатил ОАО «Газпром» 650 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, эту цифру назвала сегодня на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она уточнила, что эта сумма была заплачена за 2,398 млрд. куб. м газа. Кроме того, отметила премьер, в апреле также был закачан определенный объем газа в подземные хранилища.

«Мы начали готовиться к осенне-зимнему периоду, заполнять наши хранилища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она в очередной раз призвала потребителей газа рассчитываться за него своевременно, для того чтобы снять сложности с оплатой выкупаемого в России газа.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в газовой сфере в Украине ее правительство провело «массовую зачистку». «На сегодняшний день система обеспечения природным газом свободна от коррупции. Как когда-то, во время Второй мировой войны, проверяли минное поле, зачищали и ставили (таблички – УНИАН) "Мин нет", так сейчас у нас уже есть несколько территорий, в том числе и по обеспечению Украины природным газом, которые полностью свободны от коррупции, от злоупотреблений, от чиновничьей наглости прежней власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Украина и Россия договорились, что закачанные в апреле в украинские подземные хранилища 800 млн. кубометров газа будут оплачены Украиной услугами по транзиту российского газа в Европу.

АПК

Рост агропроизводства в апреле составил 19%

Рост производства в сельском хозяйстве в апреле по сравнению с мартом составил 19,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, сославшись на данные Госкомстата.

Она напомнила, что в марте по отношению к февралю этот показатель составлял 14,4%.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сельское хозяйство – это единственная отрасль, которая на сегодняшний день демонстрирует рост производства.

В других же отраслях существуют серьезные проблемы. Поскольку, по оценкам международных финансовых организаций, глобальный мировой кризис продлится не только в 2009 году, но и в начале 2010-го, перед правительством стоит серьезная и сложная задача по стабилизации ситуации в промышленности и экономике, в том числе и по выполнению государственного бюджета.

Премьер сообщила, что яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в этом году засеяно 6,822 млн. га, что почти на 200 га больше, чем в 2008 году (6,617 млн. га).

Она отметила позитив в том, что в этом году, благодаря сверхусилиям аграриев и сотрудничеству их с правительством, удалось достичь увеличения площадей посевов.

Столица

Киев возьмет 300 млн. кредита

Киевская городская государственная администрация намерена до конца мая привлечь 300 млн. грн. кредита для погашения задолженности перед АК «Киевэнерго» для компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Все идет своим чередом. Сейчас оформляются оставшиеся 300 млн. грн. кредита», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, напомнив при этом, что своим решением Кабмин разрешил КГГА привлечь на эти нужды 1,2 млрд. грн.

Отвечая на вопрос о сроках привлечения займа, А.ГОЛУБЧЕНКО отметил: «Там НБУ сейчас определяет банк для рефинансирования. Хотим в мае эти 300 млн. привлечь».

Киевский горсовет 19 марта решил привлечь 1,2 млрд. грн. кредита на два года для возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию АЭК «Киевэнерго» и на решение других неотложных нужд города.

6 апреля КГГА перечислила АЭК «Киевэнерго» 900 млн. грн. Общий долг столицы на начало года составлял 1 млрд. 514 млн. грн. Кредит в размере 900 млн. грн. для погашения задолженностей перед АЭК “Киевэнерго” предоставили Киеву банки «Хрещатик» и «Альфа-Банк».