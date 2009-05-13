Луценко - жертва спланированных информпровокаций

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (фракция БЮТ) считает, что шумиха вокруг инцидента во Франкфуртском аэропорту при участии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО развернута искусственно и она не отвечает реальным событиям.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе народного депутата, в своем комментарии А.ФЕЛЬДМАН обратил внимание на то, что в «франкфуртском инциденте» есть большое количество странных нестыковок, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что это была спланированная информационная провокация.

«Во-первых, - по словам А.ФЕЛЬДМАНА, - странно, что в желтую прессу мгновенно попала информация о событиях, которые могли происходить только в режимной зоне аэропорта. Даже в «Жулянах» такое было бы невозможно, не то, что в одном из крупнейших европейских аэропортов».

«Во-вторых, - отмечает бютовец, - на сайте издания, на котором поднялась вся волна, были размещены фотографии преступников в наручниках, которые вообще не имеют никакого отношения к украинцам».

«В-третьих, «в украинской прессе появлялось множество комментариев со ссылками на каких-то персонажей, но без ссылок на немецкие издания, из которых это якобы перепечатывалось. Одно то, что в украинских СМИ цитировались какие-то фрагменты докладов и рапортов немецкой полиции - вызывает подозрение. Это же служебные документы, и такого «бардака» не может быть даже в Украине, не то, что в Германии» - считает А.ФЕЛЬДМАН.

«Скорее всего, - допускает он, - сотрудники безопасности аэропорта во Франкфурте отнеслись предвзято к украинцам, а такое отношение к нашим соотечественникам, чего скрывать, часто случается во многих европейских странах, на что получили эмоциональную реакцию. А внешне все это было сфабриковано как хулиганский инцидент.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что сам факт, когда министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО стал мишенью для грубой информационной провокации, является признаком слабости украинской власти как таковой.