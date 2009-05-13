Назначение выборов Президента на 25 октября признано неконституционным

Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление Верховной Рады о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном сегодня решении КС по делу по конституционному представлению Президента Украины о конституционности постановления Верховной Рады «О назначении очередных выборов Президента Украины» и части первой статьи 17 Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В свою очередь Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС по поводу конституционности соответствующего решения ВР.

Автор ходатайства отмечает, что в соответствии с частью пятой статьи 103 Конституции Украины, очередные после выборов Президента Украины, избранного 26 декабря 2004 года, который принес присягу 23 января 2005 года, выборы Президента должны проводиться (и должны быть назначены) «в последнее до 23 января 2010 года воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины, то есть 17 января 2010 года».

Глава государства обращает внимание на то, что определение другой даты проведения очередных выборов Президента Украины является нарушением пункта 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины.