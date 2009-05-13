Уровень подтопления Херсонщины угрожает нацбезопасности

В Херсонской области процессам подтопления подвержены почти 300 населенных пунктов, а процессы подтопления охватывают 1 тыс. 40 кв. км или 3,6% территории области, при этом зона потенциально стойкого подтопления имеет тенденции к расширению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонского областного управления экологии.

«Учитывая комплексное экологическое, экономическое и социальное влияние подтопления, уровень его проявления достиг уровня национальной опасности», - отмечается в сообщении.

По данным управления, подтопление проявляется как в больших и малых городах области (Херсон, Геническ, Скадовск), так в селах.

В сообщении отмечается, что особенно опасна ситуация на практически сплошной полосе шириной 0,3 - 1 км (а на западе Голопристанского района Херсонской области – 3-5 км) вдоль Черного моря и озера Сиваш, а также локальные участки в глубоких подах и подо-лиманах в Цюрупинском, Новотроицком и Геническом районах. В этой зоне находятся 52 населенных пункта, которые регулярно подтапливаются.

Причинами подтопления экологи называют зарегулированность Днепра, орошение полей, а также наличие 9,9 тыс. км бессточной территории.