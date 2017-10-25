Кабмин принял решение о создании Совета инноваций

Кабинет министров Украины принял решение о создании при правительстве Совета инноваций, который будет являться консультативным органом, призванным поддерживать науку и реализовывать проекты в реальном секторе экономики.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято без обсуждения на заседании правительства в среду.

Совет инноваций возглавит премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, правительство в июне инициировало создание Совета по развитию инноваций, задача которого - поддержка науки и реализация различных проектов в реальном секторе экономики.