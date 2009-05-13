Отчет ВСК по деятельности КГГА будет обнародован 22 мая

Отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию деятельности столичных властей будет обнародован 22 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель ВСК, депутат от НУ-НС Кирилл КУЛИКОВ.

По его словам, обнародование отчета, которое планировалось на 15 мая, переносится из-за блокирования работы парламента Партией регионов.

«Я вижу противодействие докладу ВСК», - отметил К.КУЛИКОВ.

Он проинформировал, что если комиссии не удастся отчитаться 22 мая, отчет будет распространен через средства массовой информации.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Верховная Рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия незаконных распоряжений должностными лицами КГГА.

Главой комиссии избран К.КУЛИКОВ, заместителем – член фракции КПУ Николай КРАВЧЕНКО. В состав комиссии вошли по три депутата от БЮТ и Партии регионов, один – от Блока Литвина, один – от НУ-НС.