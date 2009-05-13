ВР должна повторно назначить дату выборов Президента

Верховная Рада в связи с признанием Конституционным Судом неконституционным постановления о назначении на 25 октября президентских выборов, должна повторно назначить дату выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Таким образом, Президент выторговал у Конституционного Суда пару месяцев работы, но дату устанавливает Верховная Рада, поэтому я комментировать это не могу. Дату, которую определит Верховная Рада в соответствии с Конституцией и действующим законодательством, и будет датой выборов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время премьер-министр считает, что депутаты ВР, в том числе депутаты фракции БЮТ, практически единогласно поддержали постановление о назначении президентских выборов на 25 октября, поскольку считали именно эту дату конституционной. «Я думаю, что все 400 депутатов убеждены в том, что 25 октября – это была конституционная дата. Но если Конституционный Суд решает, что все это нужно пролонгировать на несколько месяцев, значит Верховная Рада будет голосовать за другую дату выборов», - считает она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В свою очередь Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС по поводу конституционности соответствующего решения ВР.

Автор ходатайства отмечает, что в соответствии с частью пятой статьи 103 Конституции Украины, очередные выборы Президента должны проводиться (и должны быть назначены) «в последнее до 23 января 2010 года воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины, то есть 17 января 2010 года».

Глава государства обращает внимание на то, что определение другой дать проведения очередных выборов Президента Украины является нарушением пункта 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины.

12 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление ВР о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.