Кабмин поддержит малый и средний бизнес

Кабинет министров Украины на своем заседании 21 мая рассмотрит механизмы поддержки малого и среднего бизнеса и инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ сегодня в ходе Финско-украинского бизнес форума.

Он также напомнил, что в июле 2008 года Украина присоединилась к Европейской хартии развития средних и малых предприятий.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что участие в хартии дает нам возможность принять принципы и стандарты, которые приняты в странах Европейского Союза. Согласно плану действий по выполнению этой хартии, украинские нормы и стандарты будут гармонизированы в соответствии с этими принципами и стандартами.

Кроме того, техническое содействие и финансовая помощь Европейского Союза и Еврокомиссии будут специально направлены на выполнение некоторых составляющих этого плана по участию Украины в Европейской хартии развития малых и средних предприятий.