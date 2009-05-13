Курс НБУ на 14.05.09

Официальный курс НБУ на 14.05.09100 USD США – 762.5200 (13 мая – 765.5500) 100 EUR – 1038.7810 (13 мая – 1047.5021) 10 RUR – 2.3841 (13 мая – 2.3715 ) Учетные курсы банковских металлов на 14.05.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-70590.29 (13 мая-70430.60) 961 XAG 10 Серебро-1078.20 (13 мая-1078.66) 962 XPT 10 Платина-87003.53 (13 мая-86354.04) 964XPD10 Палладий-18071.72(13 мая-18066.98)

Официальный курс НБУ на 14.05.09 100 USD США – 762.5200 (13 мая – 765.5500) 100 EUR – 1038.7810 (13 мая – 1047.5021) 10 RUR – 2.3841 (13 мая – 2.3715 ) Учетные курсы банковских металлов на 14.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70590.29 (13 мая-70430.60) 961 XAG 10 Серебро-1078.20 (13 мая-1078.66) 962 XPT 10 Платина-87003.53 (13 мая-86354.04) 964XPD10 Палладий-18071.72(13 мая-18066.98)

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