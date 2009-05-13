Украина и ЕС должны искать новые формы сотрудничества

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ убежден, что Украина и Европейский Союз должны совместно решать вопрос о новых формах сотрудничества ради получения Украиной членства в Евросоюзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время встречи в Киеве с Президентом Финляндской Республики Тарьей ХАЛОНЕН.

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что «подавляющее большинство политических сил, которые реально влияют на формирование государственной политики, имеет одинаковую точку зрения на перспективы Украины как полноценного члена ЕС».

По словам первого вице-спикера, украинские парламентарии практически единогласно принимают решение о приведении отечественного законодательства в соотвествие с европейскими стандартами и ратификации договорно-правовой базы отношений Украина-ЕС.

«Мы рады, что происходит поиск новых форм сотрудничества, его интенсификация, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ. – В то же время мы хотели бы видеть не только далекую перспективу, но и решать вопрос нашего сотрудничества шаг за шагом уже сегодня». Среди таких первоочередных шагов первый вице-спикер назвал, в частности, упрощение визового режима для украинских граждан, поскольку, по его словам, чтобы украинцы чувствовали себя гражданами Европы, чрезвычайно важной является возможность свободного передвижения.

При этом первый вице-спикер отметил, что решение о членстве Украины в ЕС «имеет много составляющих мотивов» и лежит как в политической, так и в экономической и гуманитарной плоскости. Украина, в свою очередь, также понимает необходимость принять меры, чтобы как можно полнее отвечать европейским критериям во всех сферах, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

В свою очередь Президент Финляндии высоко оценила достижения Украины на пути воплощения демократических реформ, отметила значительный прогресс в переговорном процессе об интеграции Украины в европейские структуры и заверила в поддержке со стороны Финляндии европейских устремлений Украины. При этом Т.ХАЛОНЕН отметила чрезвычайно важную роль парламента в развитии демократических процессов.

В этом контексте Президент Финляндии считает важным достижение договоренности о необходимости подписания соглашения между Украиной и ЕС о создании зоны свободной торговли и начале инициативы «Восточного партнерства». По ее мнению, такие формы сотрудничества Украины с ЕС являются взаимовыгодными для обеих сторон. «Нам необходимо приблизиться друг к другу», - сказала Т.ХАЛОНЕН.