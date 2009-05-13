Продолжаются переговоры об освобождении судна «Marathon»

Продолжаются переговоры об освобождении захваченного сомалийскими пиратами судна «Marathon», в состав экипажа которого входят восемь человек – все граждане Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Согласно информации компании-оператора судна, во второй половине дня 12 мая пираты в третий раз вышли на связь. В ходе телефонного разговора были обсуждены условия и порядок освобождения судна и экипажа.

Представители компании-оператора имели также повторный контакт и с капитаном судна, который сообщил, что в общем состояние здоровья экипажа и ситуация на судне является удовлетворительной.

Представители компании и представители межведомственной рабочей группы как по прежнему воздерживаются от сообщений о ходе переговоров с пиратами.

Как сообщал УНИАН, 7 мая с.г. сомалийскими пиратами захвачено грузовое судно «Marathon» под флагом Нидерландских Антильских островов, владелец компания «Western Marine Transport NV», оператор – компания «Cargadoor Amons & Co» (г.Заандам, Нидерланды). В состав экипажа входят восемь человек – все граждане Украины.