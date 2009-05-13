МИД повторно обратилось в посольство ФРГ по инциденту с Луценко

Министерство иностранных дел Украины повторно обратилось в посольство ФРГ в Украине с просьбой предоставить уточненную информацию об инциденте, который произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«Некоторые аспекты полученной от посольства ФРГ в Украине информации нуждаются в уточнении. В этой связи МИД повторно обратилось в немецкое посольство по этому делу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Министерство иностранных дел Украины на выполнение поручения Президента Виктора ЮЩЕНКО обратилось с нотой в посольство ФРГ в Украине о предоставлении официальной информации об инциденте с Ю.ЛУЦЕНКО, произошедшем в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

5 мая зарубежные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

В свою очередь, в МВД Украины опровергли информацию о конфликте при участии Ю.ЛУЦЕНКО.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что подает в отставку с целью предотвратить дестабилизацию в МВД.