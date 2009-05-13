ГЛАВНОЕ на 13 мая (вечер)

Политика

Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление Верховной Рады о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном сегодня решении КС по делу по конституционному представлению Президента Украины о конституционности постановления Верховной Рады «О назначении очередных выборов Президента Украины» и части первой статьи 17 Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В свою очередь Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС по поводу конституционности соответствующего решения ВР.

В Конституционном Суде считают, что Верховная Рада может назначить президентские выборы не только на 17 января 2010 года, но и на любую другую дату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции судья КС Иван ДОМБРОВСКИЙ.

Он заметил, что КС, принимая решение относительно постановления ВР о назначении выборов на 25 октября, не указывал законодателю, на какую именно дату должны быть назначены президентские выборы.

По словам судьи КС, суд лишь напомнил положения Основного закона, в частности статьи 103 и 104 Конституции.

При этом И.ДОМБРОВСЬКИЙ подчеркнул, что решение о дате проведения выборов должен принимать парламент. «Это политико-правовой документ, и Верховная Рада может исходить из разных аргументов при принятии решения, и если к нам не будет обращения, то даже если оно будет противоречить Конституции, оно будет действующим», - сказал И.ДОМБРОВСКИЙ.

При этом судья КС заметил, что действующая норма Конституции не определяет четкой даты проведения выборов, и поэтому парламент должен определяться. Он привел пример, что если бы дата выборов приходилась на 31 декабря, то назначать выборы на эту дату с точки зрения здравой логики было бы некстати.

И.ДОМБРОВСКИЙ также подтвердил, что со вчерашнего дня ни один орган власти в Украине не может осуществлять подготовку к президентским выборам на основе принятого парламентом постановления от 1 апреля.

И.ДОМБРОВСКИЙ не исключил, что после принятия нового постановления парламента КС получит представление и относительно него.

Верховная Рада в связи с признанием Конституционным Судом неконституционным постановления о назначении на 25 октября президентских выборов, должна повторно назначить дату выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Таким образом, Президент выторговал у Конституционного Суда пару месяцев работы, но дату устанавливает Верховная Рада, поэтому я комментировать это не могу. Дату, которую определит Верховная Рада в соответствии с Конституцией и действующим законодательством, и будет датой выборов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время премьер-министр считает, что депутаты ВР, в том числе депутаты фракции БЮТ, практически единогласно поддержали постановление о назначении президентских выборов на 25 октября, поскольку считали именно эту дату конституционной. «Я думаю, что все 400 депутатов убеждены в том, что 25 октября – это была конституционная дата. Но если Конституционный Суд решает, что все это нужно пролонгировать на несколько месяцев, значит Верховная Рада будет голосовать за другую дату выборов», - считает она.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает сомнительной информацию об инциденте с участием министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту во Франкфурте-на-Майне.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Информация, которая публично звучала, о том, что сын министра внутренних дел находился в нетрезвом состоянии и что-то не то делал в аэропорту другой страны. То, что я могу утверждать, что сын министра внутренних дел онкобольной ребенок, которому была сделана очень сложная операция. Этот ребенок принимает специальные лекарственные препараты, которые не совместимы с принятием алкоголя. Кроме того, никаких проверок не было проведено. Я убеждена, что этот ребенок не мог иметь никакого отношения к алкоголю. И уже эта неправда, которая была многократно озвучена, ставит под сомнение всю информацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время премьер-министр считает аморальным поведение оппозиционной фракции в парламенте вокруг инцидента с Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я думаю, что нельзя было опаздывать на самолет, нельзя было силой прорываться в этот самолет. Я не хочу защищать поведение министра, но в тоже время, я считаю, что каждый отец должен был защитить своего ребенка, особенно если он находится в таком тяжелом состоянии болезни. И то, что сегодня из этого устроили шоу на ровном месте, мне кажется, это аморально вокруг онкобольного ребенка поднимать такую волну политического пиара», - пояснила она.

По мнению главы правительства, Партия регионов при желании и при наличии голосов может отправить Ю.ЛУЦЕНКО в отставку, поскольку он написал соответствующее заявление и направил его как в парламент, так и премьер-министру. По ее словам, «для того, чтобы уволить министра достаточно его заявления, которое находится в Верховной Раде, и это заявление является основой для того, чтобы рассмотреть этот вопрос в любой момент, заслушать Ю.ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады, потом обсудить этот вопрос и принять решение». «Если Партия регионов хочет голосовать за отставку министра внутренних дел, а они понимают, что им сегодня нужно избавиться от министра внутренних дел, поскольку на носу выборы, им нужен хаос, а не порядок, то пусть они ставят на голосование вопрос, если у них хватает голосов – пусть голосуют. Сегодня нет никаких препятствий, чтобы заслушать вопрос в Верховной Раде об отставке министра внутренних дел. Есть просто нежелание это делать. Есть желание уничтожить работу Верховной Рады и продолжать саботаж всей работы, которая проводится по наведению порядка в игорном бизнесе и противостоянию вызовам кризиса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Министерство иностранных дел Украины повторно обратилось в посольство ФРГ в Украине с просьбой предоставить уточненную информацию об инциденте, который произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«Некоторые аспекты полученной от посольства ФРГ в Украине информации нуждаются в уточнении. В этой связи МИД повторно обратилось в немецкое посольство по этому делу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Министерство иностранных дел Украины на выполнение поручения Президента Виктора ЮЩЕНКО обратилось с нотой в посольство ФРГ в Украине о предоставлении официальной информации об инциденте с Ю.ЛУЦЕНКО, произошедшем в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Финансовый рынок

На сегодняшний день Стабилизационный фонд Государственного бюджета Украины, наполнен на треть, что позволяет правительству выделять из него средства, необходимые отраслям экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции, не уточнив сумму наполнения Стабфонда.

«Я хочу опровергнуть те замечания, которые делались при принятии Госбюджета, что в Стабилизационном фонде не будет денег. Сегодня, учитывая, что прошло уже 4 месяца, больше трети Стабилизационного фонда наполнено деньгами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство сегодня на своем заседании назначило Андрея КАМУЗА председателем Государственного ипотечного учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Петр КРУПКО сегодня журналистам после заседания правительства.

«Председатель Государственного ипотечного учреждения Кирилл ШЕВЧЕНКО сегодня назначен советником премьер-министра Украины, а руководителем Государственного ипотечного учреждения назначен А.КАМУЗ», - сказал П.КРУПКО.

На сегодняшнем специальном аукционе Национальный банк Украины (НБУ) продал 24,181 млн. долл. по курсу 7,75 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 50 банков.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали падать.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,75/7,83 грн./долл., к 11:00 цены снизились до 7,7420/7,8140 грн./долл. К закрытию ценовые уровни достигли минимума – 7,6715/7,6930 грн./долл. В 10:45 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,75 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2425/0,2450 грн./рубль, к 11:00 цены упали до 0,2423/0,2442 грн./рубль, и к 12:00 достигли значений 0,2402/0,2412 грн./рубль. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2402/0,2410 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 31,9650 (-0,1625) рублей за доллар.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3690/1,3692 долл./евро, а к 14:45 понизились до 1,3625/1,3627 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,60/10,75 грн./евро, к 11:00 цены ушли вниз – 10,58/10,70 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4575/10,5025 грн./евро.

НБУ установил на 14 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 762.5200 (на 13 мая – 765.5500)

100 EUR – 1038.7810 (на 13 мая – 1047.5021)

10 RUR – 2.3841 (на 13 мая – 2.3715 )

Новости ТЭК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в среду пересмотрела прогноз падения мирового спроса на нефть в этом году до 1,57 млн. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом, предусматривавшим спад на 1,37 млн. барр. в сутки. Как передает Reuters, об этом говорится в сообщении организации,.

Согласно новому прогнозу, спрос составит 84,03 млн. барр. в сутки.

ОПЕК ожидает, что спрос на нефть, поставляемую ее участниками, сократится в этом году на 2,2 млн. барр. в сутки, а не на 2,1 млн. барр., как в предыдущем прогнозе.

Картель снизил прогноз добычи странами, не являющимися его участниками, на 700 тыс. барр. в сутки - до 50,54 млн. барр., и сообщил, что добыча нефти ОПЕК, не считая Ирака, в апреле выросла на 220 тыс. барр. в сутки по сравнению с мартом - до 25,81 млн. барр. - первый рост по итогам месяца с июля 2008 года.

Борясь с падением мировых цен на нефть, достигших в июле прошлого года рекордных 147 долл./барр., ОПЕК сократила добычу на 4,2 млн. барр. в сутки с сентября прошлого года. В апреле страны ОПЕК соблюдали квоты на 77% по сравнению с 82% в марте.

Упав в декабре до 32 долл./барр., цена нефти растет, приближаясь сейчас к 60 долл./барр., но ОПЕК считает, что этот рост связан лишь с улучшением настроения инвесторов и не отражает реального соотношения спроса и предложения.

"Цены держатся выше 50 долл./бар. Благодаря, в основном, рыночным настроениям, а не фундаментальным показателям. Значительные риски сохраняются, так как показатели нефтяного рынка несбалансированны вследствие продолжающегося сокращения спроса и роста предложения", - говорится в докладе организации.

Управление энергетической информации США (EIA) во вторник, 12 мая, вновь снизило прогноз мирового спроса на нефть в этом году, на сей раз на 420 тыс. барр. в сутки - до 83,67 млн. барр. - минимального уровня за пять лет. Таким образом, EIA прогнозирует снижение спроса на 1,8 млн. барр. в сутки по сравнению с прошлым годом.

На аукционные торги по продаже 25% государственного пакета акций ОАО "Черниговоблэнерго" на Киевской международной фондовой бирже, назначенные на 14 мая, подано две заявки.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

По информации Фонда, стартовая цена госпакета ОАО "Черниговоблэнерго" составила 119 млн. 19 тыс. грн.

Информация о принадлежности представителей правительства Украины «к какой-то преступной группе не находит своего подтверждения».

Об этом говорится в предварительных выводах временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями СБУ Конституции Украины и действующего законодательства Украины при выполнении своих обязанностей (относительно событий вокруг функционирования НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины). Предварительные выводы на заседании ВСК зачитал председатель комиссии народный депутат Роман ЗВАРИЧ.

При этом на заседании не было кворума, поэтому эти предварительные выводы ВСК не голосовались.

Р.ЗВАРИЧ сообщил, что во время разговоров ни председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, ни его заместитель Валерий ХОРОШКОВСКИЙ не смогли предоставить доказательств о существовании преступной группы. По его словам, они «кроме господина Тараса ШЕПИТЬКО не смогли назвать конкретных лиц, которые бы входили в эту преступную группу».

Р.ЗВАРИЧ отметил, что руководители СБУ говорили: «мы знаем, что группа существует, но не знаем из кого она состоит, кроме господина ШЕПИТЬКО». По словам председателя ВСК, это дает основания сделать вывод «что такой группы не существует». Также в предварительных выводах речь идет о том, что СБУ не предоставила «никаких убедительных доказательств и не навела достаточных оснований о целесообразности привлечения вооруженных бойцов элитного спецподразделения СБУ «Альфа» к проведению выемки документов в НАК «Нафтогаз Украины» и фактического захвата ими административного помещения НАК «Нафтогаза».

В то же время в озвученных Р.ЗВАРИЧЕМ предварительных выводах отмечается, что «нет никаких оснований констатировать, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в какой-то форме вмешивался в ход расследования дела».

По словам Р.ЗВАРИЧА, не подтвердилась информация о том, что якобы пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА говорила о том, что Президент Украины взял под личный контроль ход расследования. «Должен констатировать, что этот факт не подтвердился», - добавил Р.ЗВАРИЧ.

Он также отметил, что задержание Т.ШЕПИТЬКО было «незаконным». Он считает, что со стороны «господина ВЕРГЕЛЕСА совершено преступление – незаконное задержание Т.ШЕПИТЬКО, поскольку оснований для этого не существовало».

Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма до конца года назначит сроки проведения устных слушаний по иску «Венко» против правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Кабинете министров сообщил первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК.

«Позиции сторон известны, они не менялись. Мы получили неформализованные исковые требования в суммах от «Венко». Сейчас готовятся меморандумы с обеих сторон. Я думаю, до конца года будут определены сроки устных слушаний», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

АПК и пищевая промышленность

Кабинет министров Украины принял решение по введению обязательной маркировки содержания генетически модифицированных организмов при производстве отечественных продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения, которое вступает в силу с момента публикации соответствующего постановления, журналистам сообщил первый заместитель министра экономики Сергей РОМАНЮК.

«Мы (Минэкономики) предлагали ввести маркировку продовольственных товаров, в которых есть ГМО больше 0,9% - так как это существует в Европейском Союзе, но по предложению министра юстиции было принято решение, чтобы не устанавливать это решением Кабинета министров, а исходить из технических возможностей лабораторий, которые есть сегодня в Госпотребстандарте. Таким образом, любое наличие ГМО в продукте обязательно должно быть обозначено на этикетках любого продовольственного товара отечественного производства», - сказал С.РОМАНЮК.

Он также сообщил, что стоимость маркировки и услуг анализа будет рассчитана Госпотребстандартом. Он отметил, что при анализе для лабораторий прибыль предусмотрена не будет.

Отвечая на вопрос, достаточно ли лабораторий для проведения анализов на содержание ГМО, С.РОМАНЮК сказал: «Сегодня у нас есть такие лаборатории, я не могу сказать точную цифру, но такие лаборатории есть».

На уточняющий вопрос, означает ли это, что после вступления в силу постановления о маркировке новые партии товаров должны быть соответствующим образом промаркированы, С.РОМАНЮК сказал: «Да, производители будут обязаны на этикетках обозначать, присутствует ли в продукте ГМО или нет, и в каком количестве».

Кабинет Министров Украины отложил на неделю принятие решения о возобновлении регулирования оптовых и розничных цен на основные виды продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра экономики Сергей РОМАНЮК.

Он отметил, что этот вопрос требует дополнительной доработки, в частности, уточнения перечня продуктов, цены на которые планируется регулировать.

При этом С.РОМАНЮК подчеркнул, что, как и прежде, регуляцию цены планируется проводить в случае, если она на какой-либо продукт выросла в течение месяца более чем на 1%.

Кабинет Министров Украины на своем сегодняшнем заседании принял решение о распределении средств Стабилизационного фонда в объеме 2,2 млрд. грн., предназначенных для поддержки аграрного сектора в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, основная часть средств в объеме 800 млн. грн. будет направлена на удешевление кредитных ресурсов для сельхозпроизводителей, 400 млн. грн. будут направлены на закупку сельскохозяйственной техники для ее дальнейшей реализации аграриям по лизинговым схемам. Еще 150 млн. грн. будут направлены на поддержку фермерских хозяйств.

Остальные средства, сказал министр, будут направлены на финансирование программ господдержки развития растениеводства и животноводства, а также на погашение задолженности по выполнению ряда программ.

Министр отметил, что при распределении средств были учтены замечания, поступившие от профильного комитета Верховной Рады.

Информация для киевлян

Отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию деятельности столичных властей будет обнародован 22 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель ВСК, депутат от НУ-НС Кирилл КУЛИКОВ.

По его словам, обнародование отчета, которое планировалось на 15 мая, переносится из-за блокирования работы парламента Партией регионов.

«Я вижу противодействие докладу ВСК», - отметил К.КУЛИКОВ.

Он проинформировал, что если комиссии не удастся отчитаться 22 мая, отчет будет распространен через средства массовой информации.

Правоохранительные органы предупреждают об увеличении в последнее время в Дарницком районе столицы количества случаев мошенничества, совершенного женщинами ромской национальности.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в городе Киеве.

По данным работников правоохранительных органов, жертвами мошенниц становятся преимущественно молодые женщины и девушки. Жертве сначала ставится простой вопрос, например, «Как проехать в Охматдет?». После того, как начинается общение, цыганки убеждают собеседницу, что на нее “наложено тяжелое проклятье”. Потом убеждают “для избежания беды” вынести из квартиры деньги и золотые украшения.

Как отмечают в управлении, находясь в состоянии гипноза, жертва выносит из дома все ценности. Дальше цыганки говорят, что обряд нужно проводить на кладбище, куда и предлагают пойти. Завладев чужим сокровищем, «целительницы» приказывают постоять на месте и дождаться их возвращения, а дальше - просто исчезают с места преступления.

Правоохранительные органы информируют, что жертвы мошенниц в милицию обращаются достаточно редко. В связи с чем в управлении советуют потерпевшим извещать правоохранительные органы по телефонам: (044) 572-70-09, 572-70-02.

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(УНИАН)