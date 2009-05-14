Пукшин: дата президентских выборов - согласно Конституции

Заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН заявляет, что решение Конституционного Суда, касающееся проведения президентских выборов, говорит политическим силам о необходимости руководствоваться при принятии решений Конституцией, а не политическими амбициями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, напомнив, что решением Конституционного Суда признаны несоответствующими Основному Закону, часть первую статьи 17 Закона Украины «О выборах Президента Украины» и постановление Верховной Рады о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.

По мнению И.ПУКШИНА, после соответствующего решения КС было бы логическим, чтобы парламент определил дату президентских выборов, которая соответствует решению Конституционного Суда и Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В свою очередь Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС по поводу конституционности соответствующего решения ВР. По его мнению, очередные выборы Президента должны быть назначены на 17 января 2010 года.

12 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление ВР о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.