Литвин: Украина бы легче перенесла мировой кризис

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что если бы Украина не потеряла рынки сбыта в странах бывшего СССР, влияние мирового экономического кризиса было бы не таким болезненным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Борисом БАТУРОЙ в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию (г. Санкт-Петербург).

В частности, по словам В.ЛИТВИНА, «экономическое сотрудничество со странами СНГ должно быть важным направлением внешней политики Украины». «Если бы мы не потеряли рынки сбыта в странах бывшего СССР, влияние мирового экономического кризиса было бы не таким болезненным, поскольку 60% нашей экономики прирастало за счет благоприятной конъюнктуры рынка», - подчеркнул спикер.

Также в ходе встречи руководители парламентов Украины и Республики Беларусь отметили готовность «брать пример с Президентов обеих стран в интенсивности общения». «В этом вопросе нам подают пример Президенты», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР выразил готовность принять делегацию белорусского парламента в Киеве, а также организовать поездку парламентской делегации Украины в Минск. По его словам, парламенты обеих стран «должны от эпизодических встреч перейти к системной работе, поскольку необходимо подключиться к активной работе по решению как экономических проблем, так и проблем гуманитарных».

По мнению председателя Верховной Рады Украины, в законодательных органах обеих стран «есть возможности согласования их позиций в межпарламентских объединениях, в том числе и в Межпарламентской ассамблее СНГ».

Обсуждая тему экономического сотрудничества между Украиной и Республикой Беларусь, В.ЛИТВИН заметил, что в этом году торговый оборот между Украиной и Беларусью начал уменьшаться. «Я понимаю, что есть объективные причины, связанные с мировым кризисом. Но нужно найти возможности для кооперации и сотрудничества, в том числе в пограничной зоне», - отметил председатель ВР.

В свою очередь Б.БАТУРА заявил, что 80% товарооборота между странами приходится именно на пограничную зону, и согласился с тем, что «нужно интенсифицировать диалог относительно углубления сотрудничества в этом направлении, в частности, начать обсуждение возможности безвизового пересечения границ».

Собеседники также обсудили вопрос сотрудничества в сфере науки и образования. В частности, речь шла о более интенсивном обмене студентами и научными работниками, учитывая при этом опыт сотрудничества между Академиями наук, который, по словам В.ЛИТВИНА, находится на высоком уровне.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси пригласил В.ЛИТВИНА посетить Республику Беларусь с официальным визитом.