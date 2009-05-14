Литвин предлагает сократить сроки президентской кампании

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден в необходимости уменьшить срок проведения президентской избирательной кампании, учитывая тяжелую экономическую ситуацию, до 70-90 дней вместо 120.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию (г. Санкт-Петербург).

В частности, по мнению В.ЛИТВИНА, при принятии решения о дате президентских выборов парламент должен в том же постановлении зафиксировать дату, к которой Верховная Рада Украины должна принять изменения к Закону о выборах Президента Украины.

Спикер считает, что в условиях кризиса для проведения избирательной кампании «было бы достаточно 70-90 дней вместо 120, которые определены сейчас». «Страна и так почти не работает, а когда все будут мобилизованы на выборы, и на все государственные учреждения, которые закроются, будет повешен замок, потому что все пойдут на выборы, встанет вопрос, а чем победитель будет руководить», - сказал В.ЛИТВИН.