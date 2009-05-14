АНОНС на 14 мая 2009 г.

14-16 мая по приглашению швейцарской стороны Президент Украины Виктор Ющенко посетит с официальным визитом Швейцарскую Конфедерацию. Планируется, что в рамках визита состоятся встречи и переговоры Президента Украины с Президентом Швейцарской Конфедерации, вице-президентом-министром экономики, председателем Верхней Палаты Парламента, вице-президентом Совета правления Швейцарского национального банка. В.Ющенко также примет участие в работе Швейцарского экономического форума и встретится с представителями деловых кругов Швейцарии.

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Профсоюз работников газовых хозяйств Украины проведет второй этап Всеукраинской акции протеста: пикетирование дома Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и митинг возле Кабинета Министров.

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Возле Верховной Рады представители Ассоциации фермеров и частных землевладельцев совместно с Союзом обслуживающих сельскохозяйственных кооперативов проведут акцию с требованиями - принять проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов” и не допустить террор против фермерских хозяйств со стороны прокуратуры.

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Научно-практическая конференция на тему: «Энерго- и ресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве - основное направление снижения стоимости и повышения качества услуг», в рамках ХІ международной выставки «Аква-терм Киев 2009». Организатор - Минжилкоммунхоз. Откроет конференцию министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

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Состоится Съезд предпринимателей Киева и представителей действующей городской власти. В программе: заключительное рассмотрение рабочих проектов, контролирующих деятельность МАФов в Киеве и утверждение единого проекта решения КГГ «О размещении временных сооружений и МАФов для осуществления предпринимательской деятельности Киева».

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Пресс-конференция вице-премьер-министра Ивана Васюника и президента Федерации футбола Григория Суркиса по итогам заседания Наблюдательного совета УЕФА в Нёни (8 мая) и Исполкома Европейского футбольного союза в Бухаресте (12-13 мая), определившие принимающие города Евро-2012.

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Состоится открытие ІІ Международного фестиваля дизайна и рекламы “Молодые дизайнеры навстречу ЕВРО-2012”. Организатор - Киевский Национальный университет культуры и искусств.

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Состоится встреча президента УСПП Анатолия Кинаха с министром экономики и коммуникации Эстонской Республики Юханом Партсом. Будут обсуждаться вопросы наращивания объемов двустороннего товарооборота между Украиной и Эстонией, производственной кооперации, сотрудничества в отраслях транзита и энергетики и т.п..

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В морском торговом порту «Южный» состоится презентация Плана развития государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный». В мероприятии примут участие представители Минтрассвязи.

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Состоится совместная пресс-конференция руководства Фонда государственного имущества Украины и ОАО “Арселор Миттал Кривой Рог” по вопросам реализации Меморандума взаимопонимания между КМУ и предприятиями горно-металлургического комплекса, принятого10 ноября 2008.

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Министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский примет участие в Конференции участников Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины. Будут рассматриваться вопросы о работе президента и совета АСМАП Украины за 2008 год.

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