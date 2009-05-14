ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует статью «Правительство уступило банкирам 15% акций», в которой говорится, что Кабинет министров смягчил условия, на которых государство готово рекапитализировать банки. Согласно утвержденному порядку, правительство готово участвовать в увеличении капиталов банков при получении в собственность не менее 60%+1 акция. При этом еще 15% акций должны быть переданы в управление государству или принадлежать другому инвестору, который также будет участвовать в докапитализации банка. В итоге государство должно контролировать (единолично или с соинвестором) не менее 75%+1 акция…

http://delo.ua/news/106070/

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Также «Дело» подает материал «В пиво добавят акциз», в котором пишет, что вслед за повышением акцизов на крепкий алкоголь правительство решило поднять ставку сбора и на пиво — на 74%. Кабмин одобрил законопроект о повышении ставок акцизного сбора на пиво - с 31 копейки за литр до 54 копеек. Об этом изданию сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский…

http://delo.ua/news/106072/

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Издание «Коммерсант» (Украина) подает материал «Немилости просим», в котором пишет, что Кабмин оказался перед серьезным выбором – продолжить поддерживать металлургов или сохранить стабильность "Укрзализныци", "Нафтогаза" и государственных энергетических компаний. Последние вчера обратились к правительству с совместным обращением, в котором говорится, что дальнейшая поддержка металлургии грозит им катастрофическими последствиями...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1169179

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Также «Коммерсант» (Украина) в статье «Кризис расторгает кредитные союзы» пишет, что Госфинуслуг сообщила, что развитие рынка кредитных союзов в 2008 году затормозилось впервые за четыре года. Темпы прироста кредитного портфеля сократились втрое, а количество вкладчиков – на треть. Эксперты объясняют стагнацию рынка дестабилизацией валютного рынка и мораторием на досрочный возврат средств. По словам участников рынка, в I квартале 2009 года отток депозитов достиг четверти портфеля кредитных союзов, а многие учреждения прекратили кредитование…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1169182

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«Экономические известия» подают материал «Виновных нашли заранее», в котором говорится, что премьер в очередной раз заподозрила сахарщиков в сговоре с целью повышения цен на внутреннем рынке. Это может стать первым шагом в борьбе с ожидаемым дефицитом сладкого продукта…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179129

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Также «Экономические известия» публикуют статью «Средство для наполнения», в которой пишут, что правительство и ГНАУ нашли новый способ пополнения госбюджета - прошлогодние валовые расходы не будут засчитываться в объект обложения налогом на прибыль в этом году…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179132

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«Газета по-киевски» в публикации «Запасаемся долларом к осени» пишет, что, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы доллар будет потихоньку расти. Но могут быть и падения. Курс не будет стоять на месте как вкопанный – это то обязательство, которое Нацбанк взял на себя перед МВФ. Нужно помнить об общей тенденции летних месяцев и не паниковать. Но потом…

http://mycityua.com/articles/country/2009/05/14/084236.html

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Газета «Сегодня» подает материал «В Днепропетровске вместо денег за работу просят еды», в котором пишет, что в Днепропетровске строители уже красят стены за мешок картошки. Подобный бартер сейчас, признают эксперты, становится очень популярным. В условиях кризиса и дефицита живых денег обмен товарами или услугами становится единственной возможностью работать и зарабатывать…

http://www.segodnya.ua/news/14050444.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Население поможет» пишет о том, что в России

пытавшиеся сохранить сбережения граждане имеют шанс помочь укреплению рубля. Если они продадут 70 млрд долл. накопленной наличности, рубль существенно укрепится, считает ЦБ. Но эксперты не верят в бегство населения из валюты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/14/195472

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Издание «Известия» публикует материал «Дрейфует ли Минск на Запад?», в котором пишет: в Белоруссии перестройка - полным ходом идет евроремонт. Александр Лукашенко покоряет Ватикан. А белорусская делегация отправляется в Прагу на учредительный саммит ЕС "Восточное партнерство", куда Москву не пригласили. Неужели Минск начинает дрейф в западном направлении, противоположном линии на создание Союзного государства?..

http://www.izvestia.ru/world/article3128391/

(УНИАН)