Прокуратура проводит обыски у экс-руководителей банка "Капитал" по делу Клименко

Сегодня следователями Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины проводятся обыски по местам жительства лиц, причастных к руководству банка "Капитал".

Читайте такжеНевозможность допросить Клименко существенно затрудняет следствие по делу Шеремета - МВД

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГПУ, обыски, которые также проводятся по месту расположения офисных помещений, которые используются бизнес-структурами конечного собственника банка "Капитал" в бизнес-центре "Гулливер" в Киеве, проводятся на основании соответствующих разрешений суда.

Следователями установлено, что в течение 2011-2013 годов именно благодаря указанном банковском учреждении осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивалось перевод денег из иностранных стран на банковские счета подконтрольных экс-министру доходов и сборов Александру Клименко предприятий (группа "Юнисон").

"На причастность к совершенным преступлений Клименко сейчас проверяются бывшие должностные лица банка "Капитал" и его конечный владелец гражданин Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные действия служебными лицами банка "Капитал" по указанию его конечного владельца обеспечено уничтожение всей банковской информации, которая хранилась на компьютерных носителях.

"Благодаря тесному сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины следствием установлено местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка "Капитал" и добыто неопровержимые доказательства функционирования преступной организации", - отмечают в прокуратуре.

Также следователями военной прокуратуры проводится обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения Публичного акционерного общества "АКБ "Капитал", который является отцом одного из народных депутатов Украины.

"Указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью народного депутата. Целью проведения следственных действий является необходимость отыскания документов банка "Капитал", предприятий группы "Юнисон" и других вещей и документов, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного производства", - подчеркнули в прокуратуре.

Читайте такжеПачки денег и портрет экс-министра: Матиос показал, что нашли в квартире Клименко (фото)

Также в ведомстве напомнили, что прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины и в дальнейшем министра доходов и сборов Украины Клименко в участии преступной организации, организованной экс-президентом Виктором Януковичем, совершении в ее составе тяжкого преступления в сфере служебной деятельности, что причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в крупном размере и в совершении в 2011-2017 годах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем организованной группой в особо крупных размерах.

Как сообщал УНИАН, 14 июля представители правоохранительных органов в рамках "второй волны" расследование по делу преступной организации "Януковича-Клименко" провели 183 обыски в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в городе Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи.

Обнаружено, что в течение 2011 года и по январь 2014 года из Украины было выведено в оффшоры более 788 миллионов долларов, а общая сумма украденных Клименко средств составляет 12 миллиардов долларов по курсу 8 гривен за 1 доллар, равен 96 миллиардам гривен.

6 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество Клименко по решению Печерского районного суда Киева передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

По его словам, речь идет о 154 объекты недвижимого имущества, которые находятся в Украине, 22 элитные транспортные средства и 1 тысяча железнодорожных полувагонов, а также корпоративные права юридических лиц. Он уточнил, что общая стоимость перечисленного имущества составляет 900 миллионов гривен, а стоимость корпоративных прав юрлиц - более 400 миллионов гривен.

К этому имуществу также относятся квартиры в элитных жилых комплексах "Новопечерские Липки", недостроенные и достроенные особняки (17 объектов) в поселке городского типа Козин, а также имущество охранной структуры "Скиф".

Кроме того, военной прокуратурой по международно-правовому поручению правительства Княжества Лихтенштейн заморожено активов подозреваемого Клименко и его близкого окружения на общую сумму около 20 миллионов долларов США.