Добкин: Харьков сделал невозможное

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН считает, что Харьков сделал невозможное в борьбе за право принимать Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя решение исполкома УЕФА, который назвал Харьков среди 4 украинских городов, которые будут принимать финальные матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года, М.ДОБКИН назвал его победой Харькова, но отметил, что это не должно быть самоуспокоением.

«Эта победа, - сказал М.ДОБКИН, - не значит, что мы можем успокоиться и завершить все наши работы, поскольку мы уже не потеряем это право. От исполкома (заседания исполкома УЕФА) до исполкома будут проверяться этапы выполнения работ, которые мы гарантировали. Следующее заседание Исполкома УЕФА состоится 30 ноября, и до этого времени Харьков, Киев, Львов и Донецк должны будут подтвердить выполнение своих обязательств».

«Харьков получил право называться официальным городом Евро-2012, несмотря на то, что в свое время он стал резервным городом фактически в последний момент. Это для нас очень важная награда. Тот факт, что наши усилия поддержали на самом высоком уровне, даст нам силы и новые возможности», - сказал М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА не будут рассматриваться в будущем в качестве основных или резервных и прекращают борьбу за право принять матчи Евро-2012.