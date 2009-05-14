Тимошенко за активизацию сотрудничества с Финляндией

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за активизацию сотрудничества с Финляндией в политической и экономической сферах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи в Киеве с Президентом Финляндии Тарьей ХАЛОНЕН.

«Сегодня было бы очень важно обсудить объединение наших общих усилий и поддержку всех устремлений Украины относительно членства Украины в Евросоюзе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, сотрудничество Украины и Финляндии очень важно, особенно в условиях, когда развивается сотрудничество Украины в рамках инициативы «Восточное партнерство». По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Украина возлагает на эту инициативу «большие надежды как на усиленный путь Украины в Европу».

Глава правительства Украины также предложила обсудить в ходе переговоров процесс создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, а также максимально упрощенный режим пересечения украинцами границ стран ЕС. В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что для Украины лучшим вариантом был бы переход на безвизовый режим.

«Обе наши страны не являются членами НАТО, но для наших обеих стран является важным развитие сотрудничества в рамках европейской политики безопасности Европы. Мы видим очень сильное будущее такой системы коллективной безопасности», - отметила премьер-министр Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО также предложила обсудить сотрудничество двух стран в области энергосбережения, опыт Финляндии в борьбе с коррупцией.

В свою очередь, Т.ХАЛОНЕН отметила, что Финляндия, как и Украина, находится между Востоком и Западом, но при этом исходит из необходимости выстраивания гармоничных отношений в обоих направлениях. «Мы хотим улучшить сотрудничество с Украиной», - сказала она.

Президент Финляндии также предложила опыт своей страны в европейской интеграции. «Нужно постоянно что-то делать, чтобы в конечном итоге присоединиться к Евросоюзу», - пояснила Т.ХАЛОНЕН.

По ее мнению, создание зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом станет хорошей основой для активизации двухстороннего сотрудничества.

«Мы надеемся, что граждане Ирландии проголосуют за Лиссабонский договор, но все понимают, что они могут проголосовать как угодно. Но если они поддержат этот документ, Евросоюз станет более эффективным, чем в настоящее время», - считает Президент Финляндии.