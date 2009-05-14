Васюник подтвердил согласие с решением УЕФА

Украина полностью согласна с решением Европейского футбольного союза (УЕФА) относительно выбора городов, в которых будут проходить матчи Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК во время пресс-конференции по результатам заседания Исполкома УЕФА 13 мая.

«Украина полностью принимает решение УЕФА, поскольку это исключительное право Европейской футбольной ассоциации – определять города, в которых по ее стандартам можно подготовить и провести на должном уровне это, третье по значимости, спортивное мероприятие в мире», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он подчеркнул, что даже если бы УЕФА окончательно утвердил украинские города, которые будут принимать Евро-2012, для нашего государства это ничего не изменило бы, потому что есть ряд проектов, которые за ближайшие полгода должны пройти «критические точки реализации».

И.ВАСЮНИК также заметил, что с политической точки зрения решение УЕФА «сохранило мощный консолидирующий потенциал Евро-2012». Он объяснил, что матчи должны пройти в двух мощных промышленных центрах - Харькове и Донецке, столице Украины - Киеве и культурной столице - Львове.

«Это консолидирующая ось», - добавил И.ВАСЮНИК.

Он также сообщил, что вчера вечером разговаривал по телефону с министром спорта Польши Мирославом ДЖЕВЕЦКИМ, который подтвердил ему, что Польша также признает решение УЕФА относительно выбора принимающих Евро-2012 городов.

В свою очередь, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС также подчеркнул, что вчерашнее решение УЕФА «единственно верное и справедливое». Он подчеркнул, что на данный момент это решение не надо никак комментировать или оценивать.

«Места для демагогии нет. Просто нет времени», - сказал Г.СУРКИС.

Как сообщал УНИАН, исполком УЕФА 13 мая на своем заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

При этом исполком УЕФА выдвинул Украине условие до 30 ноября продемонстрировать существенные результаты в подготовке стадионов, аэропортов, городского транспорта и инфраструктуры размещения. Именно эта дата определена УЕФА как окончательная для определения способности города-претендента принять матчи Евро-2012.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные и прекращают соревноваться за право принять матчи Евро-2012.

Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.