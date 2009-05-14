Суркис: 4х4 - наибольший успех

Решение Исполкома УЕФА о паритетном распределении городов-хозяев матчей Евро-2012 между Украиной и Польшей является наибольшим успехом нашего государства по итогам вчерашнего заседания Исполкома Европейского футбольного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

По его словам, «тема паритетности была ключевой во время обсуждения на Исполкоме УЕФА».

Г.СУРКИС сообщил, что лично как член Исполкома УЕФА провел очень много встреч со своими коллегами, во время которых убеждал их распределить города между Украиной и Польшей поровну.

«Все 15 минут моего выступления на Исполкоме УЕФА касались именно того, чтобы сохранить формат 4х4, который именно и был предпосылкой нашей победы 18 апреля в Кардифе (когда Украина и Польша получили право на Евро-2012 – УНИАН)», - сказал Г.СУРКИС.

Он добавил, что вчерашнее решение УЕФА могло быть хуже, и сокрушить паритетные надежды Украины.

Г.СУРКИС также сообщил, что президент Польского футбольного союза тоже обратился к руководству исполкома УЕФА и подтвердил просьбу Польши относительно паритетного распределения городов.

С другой стороны, отметил президент ФФУ, воспользуются ли украинские города шансом, который предоставила им УЕФА.

По его словам, «сегодня вопрос поставлен ребром: либо мы выполняем требования УЕФА, либо распределение городов будет не в пользу Украины».

«Сегодня спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И именно рук, а не языков», - отметил Г.СУРКИС.

Он добавил, что все украинские города-претенденты с самого начала знали, что УЕФА определит лишь четыре города, а поэтому нужно было не дискутировать, а реально работать.

Со своей стороны, отметил Г.СУРКИС, он «сделал все зависящее, чтобы этот престижный турнир состоялся в Украине, и два года его удерживал».

Именно поэтому, сказал Г.СУРКИС, если до 30 ноября (времени, отведенного УЕФА для окончательного принятия решения) ситуация в украинских городах не изменится, он первый проинформирует УЕФА, что не верит в возможности украинских городов.

С другой стороны, Г.СУРКИС заметил, что УЕФА, давая Украине еще полгода, идет на определенные жертвы относительно своего имиджа в случае, если Украина не оправдает их надежд.

«Я не могу себе представить, что мы за полгода не будем способны доказать УЕФА, что мы действительно - не в рамках болтовни или бумажных справок - конкретными делами сегодня доказываем, что преданы турниру, реалистично и прагматично к нему готовимся», - отметил он.

Вместе с тем, президент ФФУ отметил, что у украинских городов еще есть время, чтобы выполнить требования УЕФА и сделать 30 ноября «национальным праздником, а не днем траура, который похоронит все наши надежды на светлое европейское будущее».

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на своем заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные, и прекращают соревноваться за право принять матчи Евро-2012.