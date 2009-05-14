ГЛАВНОЕ на 14 мая (день)

Хроника дня

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Финансы

Минфин выходит на рынок облигаций внутреннего госзайма

Министерство финансов Украины обнародовало график размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в мае-июле 2009 года.

Как сообщила сегодня УНИАН пресс-служба ведомства, Минфин планирует каждый понедельник проводить заимствования на аукционах, где будут предлагаться для размещения краткосрочные и среднесрочные ОВГЗ.

При этом размещение бумаг будет происходить в один этап, без права коррекции поданых на них заявок и без объявления Министерством финансов предварительных условий размещения.

Так, на третий понедельник мая Минфин планирует размещение облигаций сроком на 6 и 9 месяцев, и на 2 года, в четвертый понедельник мая – на 3 и 12 месяцев, а также на 3 года.

В первый и четвертый понедельники июня запланировано размещение бумаг сроком на 6 и 9 месяцев, и на 2 года, в третий понедельник – на 3 и 12 месяцев, и на 3 года.

В первый и третий понедельники июля будут предложены бумаги с сроком обращения 3 и 12 месяцев, и 3 года; во второй и четвертый – сроком на 6 и 9 месяцев, и 2 года.

ТЭК

25% акций «Черниговоблэнерго» купила ИК «Он-лайн Капитал»

В ходе сегодняшних аукционных торгов на Киевской международной фондовой бирже инвестиционная компания «Он-лайн Капитал» приобрела 25% государственный пакет акций ОАО «Черниговоблэнерго» за 223 млн. 423 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в торгах принимали участие две компании – "Он-лайн Капитал" и "ТЭКТ Трейд".

Стартовая цена госпакета ОАО "Черниговоблэнерго" составила 119 млн. 19 тыс. грн.

В ходе торгов начальная цена пакета была увеличена на пять шагов – с 3,99 грн. за одну акцию до 7,49 грн. Размер одного шага составил 0,5 грн. за одну акцию.

Как сообщал УНИАН, приказом от 27 февраля т.г. №310 Фонд госимущества возобновил продажу 25% акций ОАО "Черниговоблэнерго" и блокирующих пакетов еще пяти облэнерго.

ОАО "Черниговоблэнерго" является монополистом в обслуживании потребителей электроэнергии в Черниговской области.

Уставный фонд компании составляет 29,8 млн. грн., номинал акции - 0,25 грн.

25%+1 акция ОАО "Черниговоблэнерго" переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными акционерами «Черниговоблэнерго» являются компании Larva Investments Limited (Кипр), которой принадлежит 20,005% акций, Lex Perfecta Limited (Кипр) – 15,064%, а также Margaroza Commercial Limited (Кипр) – 10,042%.

ФГИУ приостановил торги акциями «Одессаоблэнерго»

Фонд госимущества Украины приостановил торги по продаже государственного пакета акций энергоснабжающей компании ОАО «Одессаоблэнерго» в связи с отсутствием этих акций в распоряжении Фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам начальник департамента продажи акций на фондовых рынках Украины и проведения аукционов ФГИУ Юрий ЯКОВЛЕВ.

«На сегодня акции по пяти облэнерго переданы фонду, а акции «Одессаоблэнерго» еще не переведены», - сказал он.

Напомним, что ранее исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявлял о том, что НАК «Энергетическая компания Украины» уже передала фонду акции ОАО «Одессаоблэнерго».

Как сообщил Ю.ЯКОВЛЕВ, соответствующий приказ о приостановке торгов будет сегодня обнародован на официальном сайте Фонда госимущества. Торги будут возобновлены после передачи фонду пакета и публикации соответствующего официального объявления. Торги состоятся по процедуре, спустя 30 дней после публикации.

Как сообщал УНИАН, в ходе сегодняшних аукционных торгов на Киевской международной фондовой бирже инвестиционная компания «Он-лайн Капитал» приобрела 25%-ный госпакет акций ОАО «Черниговоблэнерго» за 223 млн. 423 тыс. грн

ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Одесской области.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго». ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", дочерняя компания VS Energy International B.V. (Голландия), контролирует 55,36% акций энергоснабжающей компании. Еще около 14% контролирует FS Traiding, входящая в группу «Финансы и кредит» Константина ЖЕВАГО.

Ющенко подписал указ об аверсе "Одесса-Броды"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указы о неотложности мер по реализации Брюссельской декларации и по реализации проекта Евро-Азиатского транспортного коридора на базе нефтепровода "Одесса-Броды", запущенного в аверсном режиме.

Об этом сообщил журналистам в Цюрихе Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, эти два указа Президент подписал сегодня, 14 мая.

Как сообщал УНИАН, 23 марта с.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины. Кабинет министров Украины поручил Минтопливэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.

Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства для диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года.

Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента завершения строительства безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсивном режиме.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсивном режиме, что предусматривает транспортировку российской нефти из Бродов в Одессу и дальше – танкерами через черноморские проливы.

Валютный рынок

Доллар в банках дешевеет

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,50 грн. (курс понизился на 0,8% по сравнению с 13 мая), продают – по 7,73 грн. (на 1% дешевле). Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,25-7,60 грн., по продаже – 7,65-7,82 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,18 грн., что на 1,7% дешевле, чем вчера, продают – по 10,59 грн., на 1,4% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,05-10,40 грн., по продаже – в пределах 10,43-10,72 грн.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился, по сравнению с 13 мая, и составляет в среднем 0,2206/0,2449 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,187-0,233 грн., по продаже – 0,239-0,25 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,50 грн. (курс покупки понизился на 0,7% по сравнению с 13 мая), продают – по 7,71 грн. (курс продажи понизился на 0,8%).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,24 грн., курс понизился со вчерашнего дня 1,6%, продажи – 10,56 грн., курс понизился на 1,3%.

Курс покупки/продажи российского рубля по киевским банкам немного понизился, по сравнению с 13 мая, и составляет в среднем 0,2189/0,2466 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 14 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6252, к евро – 10,38781, к российскому рублю – 0,23841.

Общество

Кабмин обязал проводить каждую неделю ярмарки

Кабинет Министров Украины обязал Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации организовать проведение в городах еженедельных ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 13 мая т.г.

Согласно распоряжению, к участию в ярмарке должны привлекаться товаропроизводители не только из региона, где она проводится, но и из других областей.

В правительстве считают, что проведение продовольственных ярмарок даст возможность обеспечить население качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам, а также будет способствовать развитию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, крестьянских и фермерских предприятий.

Кабмин возобновит госзаказ на работников гостинично-туристического бизнеса

Правительство Кабинет министров на будущей неделе примет решение о возобновлении государственного заказа на подготовку специалистов декоративно-прикладного искусства и гостинично-туристического бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Отвечая на вопрос о возвращении такого госзаказа, И.ВАСЮНИК отметил, что этот вопрос рассматривался на правительственном комитете.

“В следующую среду (когда состоится очередное заседание Кабинета министров – УНИАН) будет принято решение, согласно которому будет возобновлен государственный заказ на подготовку специалистов декоративно-прикладного искусства и гостинично-туристического бизнеса”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Он подчеркнул, что это особенно важно для городов, которые будут принимать матчи Евро-2012.

И.ВАСЮНИК отметил, что сегодня часто говорят об объектах инфраструктуры к Евро-2012 как о физических объектах, но игнорируют при этом подготовку соответствующих кадров.

Вице-премьер обратил внимание, что по всем объектам инфраструктуры в Украине срок введения в эксплуатацию определен за год до начала турнира. Он отметил, что УЕФА определил такие сроки “по одной причине – потому что у нас кадровый голод и нет традиций в гостиничном и туристическом бизнесе”.

И.ВАСЮНИК отметил, что необходимость подготовки кадров для успешного проведения Евро-2012 должны осознавать руководители всех городов, где пройдут матчи турнира.

Столица

Почти 3 тыс. киевлян опять с горячей водой

На период проведения плановых гидравлических испытаний тепловых магистралей, которые начались 12 мая, компания “Киевэнерго” изыскала техническую возможность возобновить горячее водоснабжение 2 тыс. 954 потребителям столицы.

Об этом сообщает пресс-служба АК “Киевэнерго”.

Для возобновления горячего водоснабжения в домах части потребителей ТЭЦ-5 была подключена станция теплоснабжения №1. Это позволило возобновить горячее водоснабжение более чем половине потребителей тех районов Киева, которые подключены к ТЭЦ-5, а это 2 тыс. 40 жилых домов, 115 лечебных заведений, 70 детских садов, 68 школ, 661 ведомство.

В целом ТЭЦ-5 обеспечивает горячее водоснабжение 5 тыс. 224 потребителей жилых массивов Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

«Ранее обеспечение этих потребителей горячей водой осуществлялось от ТЭЦ-5, которая сейчас отключена ввиду планового испытания сетей. Сегодня нам удалось договориться о включении в работу на это время станции теплоснабжения №1. Главное условие включения СТ-1 – обеспечение ее природным газом - от ОАО «Киевгаз» - также решено», - сообщил технический директор АК «Киевэнерго» Александр ЗАЙЦЕВ.

“Киевэнерго” напоминает, что согласно утвержденному графику испытаний тепловых сетей на 2009 год в период с 12 по 26 мая АК «Киевэнерго» запланировано проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и их элементов, а также всех сварных и других соединений тепломагистралей ТЭЦ-5 с отключением потребителей Голосеевского, Печерского, Соломенского и Дарницкого районов столицы. Испытание тепловых сетей проходит по установленному графику.

О случаях выявления повреждения подземных трубопроводов с возникновением провалов и выбросов воды на поверхность следует сообщать по телефонам: Святошинский район - 450-38-93, 497-60-72, 452-60-94; Дарницкий район - 566-13-48, 570-33-04; Голосеевский район (Теремки-1, Теремки-2, Демеевка) - 249-47-29, 529-88-75; Печерский, Голосеевский районы - 528-11-69, 272-23-73, 529-88-75.

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