Экономические отношения Украины и РФ - база политических

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что экономическое сотрудничество между Украиной и Российской Федерацией является базой для политических отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, такое убеждение спикер выразил сегодня во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной МАТВИЕНКО, которая состоялась в ходе его рабочего визита в Россию.

По словам В.МАТВИЕНКО, за прошлый год объем товарооборота между Санкт-Петербургом и Украиной достиг 1 млрд. 300 млн. дол. США, что является «хорошим показателем, хотя сейчас и наметилась тенденция к снижению». Объясняя эту тенденцию мировым кризисом, губернатор отметила, что «есть все возможности для сосредоточения усилий ради того, чтобы проанализировать, изучить структуру наших экономических связей, чтобы выявить те сферы, в которых можно увеличить взаимное сотрудничество».

Она также отметила большое значение налаженных связей между Санкт-Петербургом и отдельными регионами Украины, их эффективность, и необходимость их совершенствовать. И от законодателей, по мнению В.МАТВИЕНКО, в кризисных условиях многое зависит в создании условий инвестиционного и экономического сотрудничества между странами и их отдельными регионами.

В свою очередь, В.ЛИТВИН отметил, что «именно экономическое сотрудничество является той базой, на которой должны развиваться политические отношения, поскольку политика является производной от экономики».

На сегодняшний день, по его словам, «уровень политического сотрудничества между Украиной и Россией не адекватен потребностям и настроениям общества». «Это нужно привести в соответствие. Я уверен, что политика тогда будет реальной и эффективной, когда она будет исходить из потребностей и устремлений людей», - подчеркнул председатель ВР.

По мнению В.ЛИТВИНА, «необходимо возобновить тот потенциал сотрудничества на межпарламентском уровне, который был достигнут раньше, и для этого нужно приложить максимум усилий». «Особенно важно это сделать в условиях мирового экономического кризиса, с которым ни одно, даже самое мощное, государство самостоятельно не справится», - отметил он.

Председатель ВР рассматривает достижения в сотрудничестве с Санкт-Петербургом, как базу для более активного развития экономических, культурных и человеческих отношений. «Внешняя политика должна быть производной от внутренней, а если мы ставим перед собой задачу преодолеть экономические неурядицы, нам необходимо, прежде всего, возобновлять и развивать экономические, социальные и другие связи со странами постсоветского пространства, - подчеркнул он. - Большую роль должна играть в этом и «народная дипломатия»».

В.ЛИТВИН также подчеркнул важность развития сотрудничества в сфере образования и науки, поскольку, по его словам, будущее - за интеллектом. Он высказался за возрождение традиций советских времен, когда студентов киевских вузов направляли на практику в Санкт-Петербург и наоборот, отметив при этом, что и сам также проходил практику в этом городе в студенческие годы. «Развивая традиционную сферу сотрудничества, мы должны ориентироваться на будущее, заботиться о подготовке новой элиты страны», - отметил он.

В.МАТВИЕНКО предложила создать определенную организационную структуру, которая анализировала бы ход сотрудничества между Украиной и Санкт-Петербургом, разрабатывала предложения и подталкивала чиновников обеих сторон к действию. В.ЛИТВИН одобрительно отнесся к этому предложению и пообещал способствовать созданию такого органа.

После завершения встречи с губернатором Санкт-Петербурга В.ЛИТВИН, отвечая на вопрос журналистов относительно его оценки эффективности участия Украины в СНГ, отметил: «Сложилась парадоксальная ситуация, при которой Украина является страной-основательницей и страной-участницей СНГ, но не является членом этого содружества. Это формальность, и это не должно мешать полноценному сотрудничеству со странами-членами СНГ. Относительно украинского парламента, то хотя и с опозданием, он вступил 1999 году в Межпарламентскую ассамблею СНГ и полноценно там работает».

По словам В.ЛИТВИНА, Украина подписала 180 соглашений в рамках Содружества, «демонстрируя выборочный подход», из которых лишь половина ратифицирована Верховной Радой Украины. «Я считаю, мы должны демонстрировать трезвый прагматический подход. В качестве основы мы должны ставить экономические, социальные и культурные интересы, а затем уже политические», - заявил он.

Подчеркивая важность проведения Петербургского экономического форума, который состоится в июне в Санкт-Петербурге, В.ЛИТВИН выразил убеждение, что в нем примет участие мощная парламентская делегация.

Он вручил В.МАТВИЕНКО Почетную грамоту Верховной Рады Украины за особые заслуги перед украинским народом.