Саудовская Аравия инвестирует $1 миллиард в космический туризм‍

Саудовская Аравия планирует инвестировать сумму в размере 1 миллиард долларов во входящие в космический конгломерат Virgin Group (основателем которой является миллиардер Ричард Брэнсон) группу компаний, сообщает Прайм со ссылкой на заявление властей страны.

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"Вложения в размере 1 миллиарда долларов коснутся трех компаний. Это Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit. Помимо этого рассматривается перспектива вложений еще 480 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

В компании Virgin Group пояснили, что контракт с СА был заключен на совместную работу по полетам в космос, на запуск спутников и космические развлечения.

"Это партнерство отражает стремление королевства к всестороннему экономическому развитию на научной основе", - отмечают саудовские власти.