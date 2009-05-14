Путин поставил себе "четверку"

Премьер-министр РФ, лидер партии «Единая Россия» Владимир ПУТИН оценивает свою работу на посту главы российского правительства на "четверку".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единой России».

"Хорошо", - сказал В.ПУТИН журналистам, отвечая на вопрос, какую оценку он может поставить себе.

Когда журналисты поинтересовались, почему именно такую оценку поставил себе премьер, он сообщил, что оценки должны выставлять другие люди.

В.ПУТИН отметил, что основная часть работы по преодолению кризиса еще не завершена. "Пока это находится еще в стадии реализации", - сказал он.