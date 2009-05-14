Совет глав правительств СНГ рассмотрит 18 проектов документов

На очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится 22 мая в Астане (Казахстан) планируется рассмотреть 18 проектов документов.

Как сообщили УНИАН в Исполнительном комитете СНГ, главным пунктом повестки дня заседания станет вопрос о Плане мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года.

Целью Стратегии является придание новых импульсов экономическому развитию государств-участников СНГ, обеспечение стабильного и сбалансированного экономического роста, экономической безопасности, повышение благосостояния и качества жизни населения.

Ее реализацию предполагается осуществить в три этапа посредством разработки и выполнения планов мероприятий, в которых будут отражаться качественные особенности каждого этапа и предусматриваться конкретные меры по реализации положений Стратегии.

План мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 годы) предусматривает расширение взаимодействия государств в промышленном производстве, реализация межгосударственных программ, в частности, в энергетике, транспорте, агропромышленном комплексе. При этом обращается внимание на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедрение инновационных технологий. В социальной сфере особую актуальность приобретают меры по обеспечению занятости населения и созданию новых рабочих мест, по сближению законодательств в сфере занятости, трудовой миграции.

Специальные разделы Плана касаются расширения сотрудничества во взаимной торговле, топливно-энергетическом комплексе, энергоснабжении, валютно-финансовой сфере, в области исследования и использования космического пространства, охраны окружающей среды.

Кроме того, в ходе заседания будет рассмотрен План мероприятий по дальнейшему развитию общего образовательного пространства и сотрудничества государств-участников СНГ в сфере образования на период до 2010 года, проект Концепции формирования информационно-библиотечного пространства на базе приграничных библиотек государств-участников СНГ.

Также участники заседания обсудят вопрос о сотрудничестве в сфере безопасности, борьбы с преступностью, поддержания и укрепления международной безопасности и стабильности, противодействия новым вызовам и угрозам. В частности, будет рассмотрен проект Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью.

Главы правительств обсудят План совместных работ по созданию Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств-участников СНГ.

Будет также рассмотрен план основных мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В числе совместных мероприятий Планом предусматривается, в частности, проведение военного парада в Москве с участием ветеранов и тружеников тыла от государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии и стран антигитлеровской коалиции, организация встреч ветеранов и посещение ими воинских захоронений и мемориалов как в странах СНГ, так и за его пределами.

На заседании планируется подписать Соглашение о сотрудничестве в области расследования авиационных происшествий с государственными воздушными судами государств-участников СНГ.

Кроме того, главы правительств рассмотрят ряд вопросов финансового и кадрового характера, а также примут решение о месте и времени своей очередной встречи.

Напомним, что последнее заседание Совета глав правительств СНГ проходило в ноябре 2008 года в Кишиневе.