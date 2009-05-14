Украина подпишет соглашение с ЕАСТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Украина подпишет соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), но отмечает, что о сроках пока говорить рано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Швейцарской Конфедерации Гансом-Рудольфом МЕРЦОМ сегодня в Керзатце.

По словам В.ЮЩЕНКО, 29 апреля этого года состоялся первый раунд переговоров между Украиной и ассоциацией относительно подписания соглашения.

Он отметил, что на политическом уровне нет преград ни с ассоциацией, ни с Евросоюзом относительно создания зоны свободной торговли, но технически подписание данных соглашений является очень сложным процессом.

«Мы идем в нормальной динамике, в хорошем понимании», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что с оптимизмом смотрит на этот процесс.

В свою очередь Г.МЕРЦ отметил, что для вступления в ЕАСТ, прежде всего, нужна политическая воля, которая есть у Украины.

«Если есть политическая воля, переговоры не будут длиться слишком долго, но необходимо отметить, что это долговременный процесс», - сказал он, выразив убеждение, что результат не заставит себя долго ожидать.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции.

В состав ЕАСТ сегодня входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.