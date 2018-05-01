Баланс недели: защитник-Гройсман, битва за транзит газа и тромб украинской экономики

Чтобы отвлечь общество от продолжающихся акций протеста под стенами Верховной Рады, власть с помпой провела на уходящей неделе заседание Совета регионального развития при участии первых лиц государства, министров и местных чиновников.

Первым на мероприятии слово держал президент Петр Порошенко. Глава государства явно хотел перебить негативный информационный вал положительными новостями. Он позаимствовал у премьера тему ремонта дорог и стал рассказывать, что за время президентства осуществил 133 рабочие поездки в регионы, где открывал участки отремонтированных трасс, социальные объекты и предприятия. Правда, Порошенко выразил удивление, что его критикуют за перерезание ленточек на локальных объектах, а многие люди не видят позитива в происходящем.

«Естественно, есть «зрадофилы». Как говорит украинская пословица, которым и тризуб над Кремлем поставь – они скажут, что криво стоит. Они и тут находят поводы для печали. И дороги кривые, и мосты короткие, и театры в исторический пейзаж не вписываются, и ремонты передвигаться мешают. И заводы не то выпускают, борщи не так варят. Критикуют, что президент, премьер и власть перерезают ленты, да еще и не на глобальных, а, представьте себе, и на локальных объектах», – заявил президент, добавив, что «круче было бы построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки».

Попутно президент раскритиковал журналистов за ориентацию на негатив. Особенно досталось двум центральным телеканалам, которые проигнорировали открытие главой государства довольно крупного предприятия с тысячью рабочих мест.

«Для двух центральных телеканалов - это было неинтересно. Мне передали, что они не упоминали это в сюжетах, так как редакторы увидели в этом рекламу. А инвестор, который создает рабочие места, должен за это заплатить. Ну, что ж – мне в радость работать и промоутером, и рекламным агентством положительных изменений», - с обидой произнес Порошенко.

Между тем, президентский настрой на положительные новости премьер-министр Владимир Гройсман не поддержал. Он буквально с первой минуты начал «на чем свет стоит» обвинять правоохранительные органы в невиданном давлении на бизнес. В качестве аргументации он привел статистику зарегистрированных в Едином реестре судебных дел постановлений об обысках и арестах счетов компаний. Если в 2016 году, по словам премьера, было подано следователями 94 тысячи ходатайств о проведении обыска и более 38 тысяч об аресте имущества, то с начала 2017 года уже почти 60 тысяч и 30,5 тысячи, соответственно.

«С этим не имеем права мириться, в этом нужно поставить точку. Мы должны остановить эпидемию силового давления на бизнес», – заявил премьер.

Главный вывод, который сделал глава правительства, заключался в том, что предотвратить беспочвенные и надуманные обыски предпринимателей можно очень просто – необходимо ввести уголовную ответственность за такие действия. Соответствующий проект закона вот-вот должен поступить в парламент.

В ответ на обвинения премьера Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что проблема с обысками и арестами не столь однозначная. Без этих действий невозможно привлечь к ответственности соратников Януковича, разыскать спрятанные ими активы, не говоря уже о предотвращении участившихся случаев отмывания денег.

Но чтобы внести и свою лепту в копилку хороших новостей, Генпрокурор сообщил: созданные командой Януковича различные схемы заработка сломаны. «Знаю о многих проблемах, но системного вертикального сбора средств на верха не существует, он демонтирован», - заверил Луценко.

Возможно. Однако СМИ в последнее время все чаще пишут о том, что зачастую силовые структуры используют для расправы со своими политическим оппонентами. Но об этом пока Генпрокурор не стал распространяться. Да и чем крыть? Ведь никто не припомнит, что Генпрокуратура проводила обыски в компаниях, управляемых «слепым трастом». Да и уплатой налогов они не шибко могут похвастаться. Зато, судя по составленному журналом «Новое Время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтингу самых богатых людей в Украине, дела у некоторых властьдержащих идут очень хорошо.

Транш МВФ: гадание на кофейной гуще

Отечественные чиновники на уходящей неделе продолжали заниматься излюбленным делом – гаданием на кофейной гуще по поводу получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда. И если еще в середине сентября руководство Национального банка било себя в грудь, клятвенно заверяя о вероятности получения средств МВФ до конца года, то сейчас регулятор менее оптимистичен. Теперь деньги от Фонда в НБУ ждут не ранее первого квартала следующего года.

«Мы ожидаем, что Украина получит транш от МВФ в 2 миллиарда долларов в первом квартале 2018 года и в течение года – еще один транш МВФ на 1,5 миллиарда долларов», - так кардинально изменил свою позицию заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, о чем заявил на пресс-конференции в Нацбанке.

Данная категоричность в прогнозе главного банка страны так «напрягла» главного переговорщика с МВФ, министра финансов Александра Данилюка, что тот вынужден был срочно созывать брифинг, на котором, "не моргая глазом", по-прежнему настаивал – у Украины есть все шансы получить злополучный транш Фонда еще в этом году.

Правда, министр не стал скрывать, что для этого предстоит предпринять кое-какие усилия. В частности, принять законы о приватизации и Антикоррупционном суде. На самом деле, это – мелочь, по сравнению с тем, что все болезненные вопросы (чего только стоит введение рыночных цен на газ для населения) Украина практически решила.

Однако министр не может не знать, что именно эти мелочи не по душе политической элите страны. Правда, недавно президент Петр Порошенко под давлением мировой общественности и международных партнеров, включая МВФ, впервые публично заявил, что не против создания Антикоррупционного суда. До этого и он, и Генеральный прокурор Юрий Луценко высказывались категорически против.

Что же касается нового приватизационного законодательства, то, как известно, в парламенте есть много популистов и коррупционеров, готовых не допустить честной и открытой продажи госактивов.

«Это понимают все, но я считаю, что это может быть в этом году (получение Украиной транша - УНИАН). Все зависит от того, когда будут приняты законы», - как ни в чем не бывало, хоть и витиевато, заявил Данилюк.

Но «шары» не будет. О том, что в последнее время на Западе меняется отношение к Украине и далеко не в лучшую сторону, свидетельствует и заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хана на Форуме гражданского общества «Восточное партнерство».

Комментируя возможность создания для Украины «Плана Маршалла», он сказал: «Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев. Простите, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высокий, и поэтому мы платим, когда что-то сделано».

Как видим, без реализации реформ выделять деньги Украине никто не собирается. Поэтому предстоит рассчитывать на свои силы. Пока НБУ считает, что рост отечественной экономики обеспечен и даже повысил прогноз в текущем году до 2,2% с 1,6%. Как и рост инфляции - по итогам года она может составить 12,2% вместо ранее прогнозируемых 9,1%.

По данным Нацбанка, росту инфляции способствовали социальные выплаты – повышение пенсий и минимальной зарплаты. Хотя министр соцполитики Андрей Рева с трибуны Верховной Рады клятвенно божился – повышение пенсий в рамках пенсионной реформы не приведет ни к скачку цен, ни к росту курса доллара.

Любопытно прокомментировал рост цен и премьер Владимир Гройсман. По его словам, выход за рамки инфляции свидетельствует, что экономика растет.

«Наш прогноз показывал, что будем иметь немногим более 11% инфляции, но это (превышение прогноза – УНИАН) является естественным, так как экономика растет: мы больше инвестируем, люди больше получают доходов», – резюмировал глава правительства.

Как Украине транзит газа сохранить

На уходящей неделе состоялась презентация Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз» дальнейшей стратегии развития. По словам главы компании Андрея Коболева, одной из наибольших угроз является прекращение транзита газа через территорию Украины после завершения действующего контракта между «Нафтогазом» и российским газовым монополистом «Газпромом».

Он озвучил цену вопроса: «В этом году транзит газа по территории Украины принесет всем нам приблизительно 3 миллиарда долларов. Потеря такого уровня доходов (в результате прекращения действия в конце 2019 года транзитного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» – УНИАН) будет критически негативным фактором».

Его позицию разделяет представитель стратегического партнера Украины – США, посол Соединенных Штатов в нашей стране Мари Йованович. По ее словам, потеря такого уровня доходов сопоставима с падением ВВП на 3%.

Для сохранения транзита, по мнению Коболева, обязательным условием является привлечение европейских компаний к управлению украинской газотранспортной системой, а также предоставление возможности европейским газовым трейдерам закупать российское топливо на восточной границе Украины, а не на западной, как это происходит сейчас.

В «Нафтогазе» считают, что привлечение к управлению ГТС европейцев сделает работу газотранспортной системы прозрачной, минимизирует «токсическое коррупционное влияние».

Это позволит европейским трейдерам начать получать доступ к мощности (возможность прокачки газа) на восточной границе, они будут заинтересованы в переговорах с «Газпромом» о покупке газа именно там, для чего потребуется заказать услугу транзита у оператора украинской ГТС и, таким образом, сохранится объем транзита «голубого» топлива через территорию Украины.

Такой вариант уже обсуждался с европейскими компаниями. И, по словам Коболева, есть четыре международных игрока, готовых рассмотреть возможность создания консорциума, который будет контролировать работу нашей ГТС.

«Россия не попадет в перечень, кому разрешено стать участником этого консорциума», - успокоил всех глава «Нафтогаза».

В конечном итоге, успех сохранения транзита будет зависеть от того, каким образом проведут соответствующую реформу. Борьба за управление процессом идет между правлением акционерной компании и правительством, на стороне которого играет и Министерство энергетики и угольной промышленности. О том, насколько она ожесточенна, свидетельствует тот факт, что не так давно ушли в отставку все независимые члены набсовета «Нафтогаза». Это прискорбно отметили международные финансовые организации, включая Европейский банк реконструкции и развития.

«Укрзализныця»: тромб украинской экономики

«Укрзализныця» - снова в повестке дня правительства. Впервые после резкого исчезновения экс-главы госкомпании, рокера Войцеха Балчуна («я выжил и вернулся»» - заявил он польским СМИ по приезду на родину после своей отставки в Украине) премьер-министр Владимир Гройсман решил заслушать программу развития крупнейшего отечественного госпредприятия, которую на заседании Кабмина презентовал и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов. По его словам, компания до конца 2018 года запланировала обновить одну шестую часть всего эксплуатируемого парка, что - ни много, ни мало - составляет до 500 спальных пассажирских вагонов.

Также «Укрзализныця» будет пытаться реанимировать ситуацию с дизель-поездами, так как на сегодняшний день, по словам Кравцова, их износ составляет 99%. В планах - до конца 2019 года закупить 11 таких поездов, не отрицается и приобретение бэушных за границей.

Не обошли вниманием и критическую ситуацию с пригородным сообщением. По словам Кравцова, до конца 2018 года капитально планируют отремонтировать 252 секции пригородных электропоездов, что составляет 20% этого сегмента парка госкомпании.

Кравцов в своем докладе не раз отмечал, что обновление подвижного состава будет осуществляться за счет вагонов, которые производятся на украинских предприятиях. «Это позволяет запустить целые отрасли машиностроения, которые простаивали последние 7-5 лет», - сказал он.

Откуда такая уверенность у нынешнего руководства железной дорогой, пока неизвестно. Ведь практически все тендеры на производство вагонов сорваны фирмой-прокладкой, которая по странным обстоятельствам расположена в одном бизнес-центре, рядом с офисом влиятельного народного депутата от БПП Александра Грановского.

Но, как бы то ни было, премьер решил дать карт-бланш Кравцому. Тем более, что тот пообещал обновить 70% комплектов постельного белья «Укрзализныци», а в следующем году - установить современные туалетные системы и систему кондиционирования.

Кроме того, будут обновлены электронные сервисы. В частности, до конца года компания запустит электронный билет на региональных поездах, а в следующем году такая возможность появится у пассажиров, которые отправляются в страны Европейского Союза. Запланировано и создание единого билета «Укрзализныци» с автобусным транспортом.

Правда, за такие «улучшения» пассажирам придется доплатить. По словам Кравцова, в 2018 «Укрзализныця» намерена повысить цены на пассажирские перевозки. Что касается цен на грузовые перевозки – то 15% подорожания не избежать. Новые повышенные тарифы должны вступить в действие в ближайшее время.

Между тем, министр инфраструктуры Владимир Омелян не столь оптимистичен в оценках планов «Укрзализныци» и призвал не ограничиваться сладким форматом будущих пассажирских перевозок. Он считает, что сейчас госкомпания застопорила на пути реформирования и находится в критическом состоянии. Более того, катастрофическая нехватка вагонов сдерживает работу крупных предприятий, что приводит к простоям в компаниях и не дает возможности экономике расти.

«Ситуация реально критическая, по дорожным работам мы имеем выполнение заявок на 15-20%... По перевозкам зерна, по перевозкам угля – 50%», - заявил министр.

«Мы фактически превращаем «Укрзализныцю» в тромб экономики, потому что компании (заказчики услуг «Укрзализныци» - УНИАН), не имея транспортной составляющей, не наращивают производство», - добавил он.

Но, пожалуй, самый главный вывод министра – все реформаторские планы нового правления «Укрзализныци» могут накрыться «медным тазом», если там не начнут бороться с самым страшным злом – коррупцией.

Ну а какие нравы бытуют на стратегическом для страны госпредприятии, в интервью УНИАН подробно рассказ Виталий Руденко, руководитель компании «АТ Механика», занимающейся выпуском рельсовых скреплений. Оказывается, «АТ Механику» уже 10 лет даже на пушечный выстрел не подпускают к многомиллиардным тендерам железной дороги, хотя она предлагает продукцию и значительно дешевле, и лучшего качества, нежели фирмы, конечными бенефициарами которых являются влиятельные народные депутаты от БПП братья Дубневичи.

Ольга Павловская