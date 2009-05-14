GRECO утвердила отчет по борьбе Украины с коррупцией

Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) утвердила отчет о выполнении Украиной антикоррупционных рекомендаций этой международной организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, рассмотрение отчета состоялось в рамках пленарного заседания GRECO, которое проходит 11 -15 мая в Страсбурге.

Делегацию Украины на пленарном заседании возглавляет представитель Министерства юстиции, которое обеспечивало сотрудничество с экспертами GRECO на этапе подготовки проекта отчета.

Как сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, эксперты GRECO из Великобритании и Кипра, которые готовили проект отчета по Украине, отметили отчет как позитивный. Украиной в той или другой степени обеспечено выполнение всех рекомендаций.

Так, из 25 рекомендаций, предоставленных GRECO для Украины, выполнено 7 и еще 18 выполнены частично. Невыполненных рекомендаций нет.

Также положительно отмечено сотрудничество украинских органов власти в сфере имплементации антикоррупционных стандартов с рядом международных организаций, в частности в рамках проекта противодействия коррупции в Украине (UPAC).

По словам министра юстиции, отчет будет использован для рейтинговой оценки нашего государства международными организациями.

Н.ОНИЩУК отметил, что согласно правилам процедуры GRECO, на протяжении 18 месяцев после утверждения отчета Украина должна обеспечить выполнение тех рекомендаций, которые выполнены частично, и предоставить соответствующую информацию в Секретариат GRECO.

Также, в соответствии с существующей практикой, GRECO призвало правительство Украины осуществить перевод и официальное обнародование отчета о выполнении Украиной рекомендаций GRECO.

В связи с этим, сообщил Н.ОНИЩУК, Министерство юстиции осуществляет перевод отчета и намерено безотлагательно обратиться в Кабинет министров Украины с предложением о его обнародовании. Кроме того, Министерство юстиции готовит предложения относительно организации выполнения тех рекомендаций GRECO, которые являются выполненными частично.

Министр юстиции напомнил, что Группа государств Совета Европы против коррупции выражает обеспокоенность задержкой с принятием в Украине пакета антикоррупционного законодательства.

Как говорится в сообщении, в Верховной Раде Украины ко второму чтению подготовлен пакет антикоррупционных законопроектов, которые должны стать первым стратегическим шагом на пути обстоятельных антикоррупционных реформ. Рассмотрение антикоррупционных проектов было запланировано Верховной Радой Украины на 16 апреля, однако отложено на неопределенный срок. Речь идет о принятых в первом чтении еще в 2006 году проектах законов «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» (регистрационный №0876), «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения» (регистрационный №0875), «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» (регистрационный № 0877).

*** Группа государств против коррупции создана Советом Европы. Целью GRECO является улучшение возможностей стран-членов группы бороться с коррупцией, придерживаться принятых государствами решений, а также принимать соответствующие антикоррупционные меры.

Украина присоединилась к Группе государств Совета Европы против коррупции 1 января 2006 года, ратифицировав Гражданскую Конвенцию против коррупции.

Оценочный отчет GRECO по Украине базируется на итогах двух раундов оценивания, которые охватывают период по 2006 год включительно. Отчет, который был обнародован в ноябре 2007 года, содержит 25 рекомендаций и одно предостережение, обязательное для выполнения Украиной как членом GRECO.