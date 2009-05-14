Курс НБУ на 15.05.09

Официальный курс НБУ на 15.05.09100 USD США – 762.3500 (14 мая – 762.5200) 100 EUR – 1033.9753 (14 мая – 1038.7810) 10 RUR – 2.3699 (14 мая – 2.3841) Учетные курсы банковских металлов на 15.05.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-70383.96 (14 мая-70590.29) 961 XAG 10 Серебро-1055.09 (14 мая-1078.20) 962 XPT 10 Платина-84239.68 (14 мая-87003.53) 964XPD10 Палладий-17038.52(14 мая-18071.72)

Официальный курс НБУ на 15.05.09 100 USD США – 762.3500 (14 мая – 762.5200) 100 EUR – 1033.9753 (14 мая – 1038.7810) 10 RUR – 2.3699 (14 мая – 2.3841) Учетные курсы банковских металлов на 15.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70383.96 (14 мая-70590.29) 961 XAG 10 Серебро-1055.09 (14 мая-1078.20) 962 XPT 10 Платина-84239.68 (14 мая-87003.53) 964XPD10 Палладий-17038.52(14 мая-18071.72)

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