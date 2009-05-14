ГЛАВНОЕ на 14 мая (вечер)

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал рабочую группу по мониторингу реализации совместного заявления по результатам Совместной ЕС-Украина международной конференции относительно модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины от 23 марта 2009 года.

Об этом сказано в Указе Президента Украины № 328/2009 от 14 мая 2009 года, текст которого распространила пресс-служба главы государства.

Согласно документу, на рабочую группу возложены полномочия по осуществлению мониторинга выполнения мер по модернизации ГТС Украины и ежеквартально подавать Президенту Украины обобщенную информацию о ходе выполнения этих мер и предложений относительно усовершенствования этой работы.

Вместе с тем, своим указом Президент поручил Кабинету Министров в недельный срок предоставить предложения относительно персонального состава данной рабочей группы.

Реализация программы модернизации теплоэнергетики Украины, рассчитанная на 5 лет, оценивается в 90 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Института технической теплофизики НАН Украины Анатолий ДОЛИНСКИЙ (разработчик программы) сегодня в ходе международной научно-практической конференции «Ресурс».

По его словам, основная задача программы – экономия газа в размере 30% (или 5 млрд. куб. м) от потребляемых в стране объемов.

А.ДОЛИНСКИЙ отметил, что программа предусматривает выбор быстроокупаемых технологий (4-5 лет), разработку региональных программ модернизации.

В частности, программой запланирована модернизация котлов (замена малых котлов), что позволит сэкономить 338 млн. куб. м газа, утилизация теплоты, внедрение котлов на биомассе (что даст возможность заменить более 1 млрд. куб. м газа), установка тепловых насосов на предприятиях коммунальной теплоэнергетики.

А.ДОЛИНСКИЙ добавил, что потенциал страны для экономии энергоресурсов за счет внедрения тепловых насосов (используя тепло морей, рек, шахтных вод, канализационных стоков) составит 17 млрд. куб. м газа.

Директор института отметил, что если бы в Киеве удалось внедрить тепловые насосы, работающие на канализационных стоках, то можно было бы сэкономить ¼ потребляемого в столице газа.

Кроме того, программой предусмотрена установка индивидуальных теплопунктов, модернизация теплотрасс, уменьшение парниковых выбросов в атмосферу.

Как отметил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО, если правительство одобрит разрабатываемую министерством Национальную стратегию теплообеспечения, то ее будут предлагать как государственную целевую программу модернизации теплоэнергетики, которая будет принята как закон, что даст возможность предусматривать под нее средства.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен приостановить действие постановления Кабинета Министров о проведении расчетов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» за полученный в 2009 году природный газ авансовыми платежами за его транзит в случае опубликования данного постановления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

«Если постановление будет принято, Президент приостановит его и обратится в Конституционный Суд. По мнению Президента, необходимо, чтобы правительство оценило, какие изменения следует внести в финансовый план «Нафтогаза», – сказал он.

При этом Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что данный вопрос будет вынесен на «антикризисное совещание», которое проведет в понедельник Президент Украины.

По словам Р.ЖУКОВСКОГО, целью данного постановления фактически является легализация того, что уже реализовано. «Это постановление свидетельствует о том, что «Нафтогаз Украины» не может аккумулировать деньги с рынка», – сказал он.

Также Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что, согласно одобренному на заседании Кабмина в среду, 13 мая, проекту данного постановления, «Нафтогазу» будет предоставлена отсрочка на 60 месяцев по уплате налога на прибыль в размере 6,7 млрд. грн.

По его данным, в этом году НАК «Нафтогаз Украины» закачал в подземные газовые хранилища (ПХГ) около 620 млн. кубометров газа, и по цене примерно 270 долл. за 1 тыс. куб. м это получится около 170 млн. долл.

Кроме того, по его информации, «Нафтогаз Украины» в апреле т.г. заплатил за российский газ около 620 млн. долл., фактически же перечислил около 200 млн. долл., а 420 млн. долл. уже уплачены авансом за транзит газа.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке меры по реализации общего заявления по результатам международной конференции в Брюсселе относительно модернизации газотранспортной системы Украины от 23 марта 2009 года.

Об этом сказано в Указе Президента Украины № 328/2009 от 14 мая 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно указу, данные меры должны предусматривать определение порядка привлечения заказчиков, подрядных организаций и инвесторов к выполнению проектов по модернизации ГТС Украины; проведение предварительных консультаций и определение потенциальных партнеров, в том числе инвесторов, для реализации конкретных инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины; определение особенностей разработки и утверждения технических заданий и предварительных смет на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины; подготовку и утверждение до конца 2009 года технико-экономических обоснований и уточненных смет на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины; заключение договоров (контрактов) между заказчиками, инвесторами и исполнителями инвестиционных проектов.

Также Президент поручил Кабинету Министров ежемесячно предоставлять информацию о ходе выполнения данных мер.

Вместе с тем, Президент обязал Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации процесса модернизации украинской газотранспортной системы.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом утвердил план безотлагательных мер по обеспечению реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Соответствующий указ (№329/2009 от 14 мая) опубликован на сайте главы государства.

В частности, Президент поручил Министерству иностранных дел Украины, Министерству топлива и энергетики при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» на протяжении мая 2009 года принять меры относительно подготовки и проведения при участии представителей Европейской комиссии, Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и других заинтересованных государств презентации технико-экономического обоснования проекта ЕАНТК, утвержденного 24 апреля 2009 года, и проработать вопрос относительно подписания по результатам презентации общего меморандума о поддержке реализации проекта ЕАНТК.

МИДу и Минтопэнерго Президент поручил на протяжении мая внести в установленном порядке согласованные предложения относительно создания межведомственной рабочей группы по координации работы относительно реализации проекта ЕАНТК.

Минфину, Минтопэнерго при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» до июля поручено обеспечить привлечение в установленном порядке кредита от Европейского банка реконструкции и развития в объеме 40 млн. долл. для реализации ОАО «Укртранснафта» проекта строительства дополнительного резервуара нефти вместимостью 120 тыс. тонн на морском нефтяном терминале «Южный» и принять меры относительно начала реализации строительства.

Вместе с тем, Президент поручил Кабмину при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» до июля обеспечить инициацию рассмотрения вопроса относительно увеличения в установленном порядке уставного капитала ООО «Международное трубопроводное предприятие «Сарматиа».

МИДу, Минтопэнерго при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» Президент поручил до июля проработать вопрос относительно привлечения Беларуси, Казахстана, Словакии, Чехии и России к реализации проекта ЕАНТК.

Кабмину при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» до августа поручено принять меры относительно технического обеспечения последовательной прокачки разных сортов нефти по маршруту Броды – Кралупы (Чешская Республика) с использованием южной части действующей системы «Магистральные нефтепроводы «Дружба».

Кабмину при участии ОАО «Укртранснафта» поручено до августа активизировать работу относительно привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения реализации проекта ЕАНТК, в том числе с созданием международного инвестиционного фонда.

Кабмину при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» до сентября поручено принять меры относительно обеспечения использования нефтепровода Одесса – Броды в проектном направлением для транспортировки на экономически выгодных условиях нефти к украинским и иностранным нефтеперерабатывающим заводам, в том числе относительно заключения операторского соглашения с ООО «Международное трубопроводное предприятие «Сарматиа», а также проработать вопрос относительно изменения на взаимовыгодных условиях маршрута транспортировки российской нефти (которая транспортируется нефтепроводом Одесса – Броды) на маршруты «Самара – Великоцк – Кременчуг – МНТ «Южный» и «Самара – Головашевка – Кременчуг – МНТ «Южный».

Также своим Указом Президент ликвидировал межведомственную рабочую группу по проработке вопросов обеспечения работы нефтепровода Одесса – Броды по проектному направлению.

Апелляционный хозяйственный суд г. Киева отменил решение хозяйственного суда г. Киева о ликвидации ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики Украины Фент ДИ.

По его словам, такое решение суд принял сегодня, 14 мая.

«Суд частично удовлетворил апелляционные жалобы Министерства топлива и энергетики и Кабинета министров Украины, отменив решение суда первой инстанции о ликвидации «Укртатнафты», - сказал Фент ДИ.

При этом он добавил, что «решения суда пока на руках нет».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на совершенствовании газовых договоренностей между Украиной и Российской Федерацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью одному из украинских СМИ.

«Нам нужно серьезно отнестись к совершенствованию решений, достигнутых в январе относительно условий поставок газа в Украину и обеспечения надежного транзита в Европу. Те договоренности серьезно подорвали энергетическую безопасность страны. Они не привели к формуле, которая могла бы политическую модель организации отношений сделать более прагматичной», - заявил Президент.

Глава государства добавил, что теперь Украина поставлена перед ситуацией, когда при согласии определенного руководства государство осуществляет убыточную деятельность по транзиту.

«Это плата за политические уступки», - отметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина не имеет гарантированных объемов транзита российского газа на 2010, 2011, 2012 годы, но имеет гарантии на закупку 40 млрд. объема российского газа по принципу «бери или плати».

«Уже в этом году 7 миллиардов не знаем как выплатить за не потребленный газ. Такие парадоксальные ошибки неприемлемы ни в одной стране, кроме Украины. Я не говорю уже о формуле цены. Почему она у нас вдвое выше, чем в Германии, почему у нас стоит вся химическая промышленность? Потому что по $358 за тысячу кубов газа ни один завод в Европе не работает. Это тяжелая расплата за такие некомпетентные договоренности», - убежден Президент.

Отвечая на вопрос относительно возможных вариантов решения этой ситуации, В.ЮЩЕНКО заметил: «Я мягко хочу сказать: эти принципы не надежны ни для России, ни для Европы, ни для Украины. Это неудачное временное политическое урегулирование. И чем быстрее мы от него откажемся и перейдем к более урегулированному варианту, тем лучше для всех».

По убеждению Президента Украины, продуманный вариант - это рыночный, который базируется на принципах формирования цены на услуги по транзиту, собственно цены на газ, который в Европе стоит уже вдвое дешевле, чем в Украине, договоренности о взаимных гарантиях.

Финансовый рынок

В Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

«Указанные средства 12 мая 2009 года были получены Украиной на счета Национального банка Украины», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

В сообщении указывается, что часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Как сообщалось, 8 мая 2009 года совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине второго транша кредита по программе stand-by. Планируется, что размер следующего транша Украине составит около 3 млрд. долл., возможность его предоставления будет обсуждаться после 15 июня.

Сегодня официальная делегация Украины отбыла в Лондон (Великобритания) на Ежегодное собрание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В состав украинской делегации вошли вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, заместитель министра финансов Андрей КРАВЕЦ, советник премьер-министра Александр ГИНЗБУРГ, директор департамента Национально банка Украины Сергей КРУГЛИК и заместитель министра иностранных дел Александр КУПЧИШИН.

Инвестиционная презентация Украины состоится 15 мая на Деловом форуме ЕБРР.

Украинская делегация планирует провести ряд переговоров по вопросам экономического развития Украины и состояния ее финансовой системы с руководством ЕБРР, с делегациями Европейского инвестиционного банка, Северного инвестиционного банка и "Эрсте Банка". Также ожидается проведение двусторонних встреч с членами делегаций Швеции и Австрийской Республики.

Предыдущее Ежегодное собрание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития проходило в Киеве с 18 по 20 мая 2008 года.

Швейцарский национальный банк будет оказывать Национальному банку Украины техническую помощь по стабилизации гривни и совершенствованию системы надзора в банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на Швейцарском экономическом форуме в городе Тун Швейцарской Конфедерации.

В частности, Президент сообщил о договоренности, достигнутой между национальными банками двух стран о технической и консультативной помощи по модернизации банковской системы.

При этом председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ уточнил журналистам, что речь будет идти именно о системе надзора в банковской сфере и стабилизации украинской национальной валюты.

«Это должно придать уверенности вкладчикам украинских банков», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Сегодня торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,637-7,657 гривни за доллар, торги по евро завершились в диапазоне 10,3465-10,379 гривни за евро, торги по рублю – 0,2367-0,2374 гривни за рубль. Об этом сообщает компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Национальный банк покупал и продавал доллары по курсу 7,62-7,7 гривня/доллар.

Сегодняшние торги по доллару открылись снижением котировок – 7,633-7,688 гривни за доллар, торги по евро – 10,346-10,403 гривни за евро, торги по рублю – 0,2367-0,2387 гривни за рубль.

НБУ установил на 15 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 762.3500 (на 14 мая – 762.5200)

100 EUR – 1033.9753 (на 14 мая – 1038.7810)

10 RUR – 2.3699 (на 14 мая – 2.3841)

Ценные бумаги/приватизация

По результатам торгов в четверг, 14 мая, индекс ПФТС упал на 6,13% - до 412,05 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем торгов составил 17 млн. 658,1 тыс. грн.

Министерство финансов Украины сегодня разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 47,875 млн. грн. со сроком обращения 90 дней под 18% годовых. Также были доразмещены трехлетние ОВГЗ со сроком погашения 11 апреля 2012 года на общую сумму 4,551 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно предоставленной информации, установленный уровень доходности по этим бумагам составил 22%, средневзвешенный – 20,51% годовых.

С сегодняшнего дня размещение ОВГЗ проводится путем проведения первичных аукционов по рыночным принципам. Минфин обязуется продать бумаги по лучшим ставкам, которые будут указаны в заявках, независимо от их уровня.

До этого проводились первичные аукционы по размещению ОВГЗ в два этапа. После первого объявлялась предварительная максимальная доходность, по которой Минфин готов продавать бумаги.

По данным Минфина, госбюджетом на 2009 год предусмотрено получение доходов на общую сумму 26 млрд. грн. путем размещения ОВГЗ. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках капитализации коммерческих банков.

С начала года поступления в бюджет от размещения ОВГЗ составили около 6,6 млрд. грн.

Назначенные на завтра, 15 мая, аукционные торги по продаже 25,02%-ного государственного пакета акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" на фондовой бирже ПФТС не состоятся из-за отсутствия заявок. Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

В Фонде также отметили, что следующие торги по этому пакету состоятся, ориентировочно, через неделю.

Причиной задержки передачи НАК «Энергетическая компания Украины» 25,01% госпакета ОАО «Одессаоблэнерго» Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) является угроза допэмиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, НАК «Энергетическая компания Украины» решила сама на предстоящем 18 мая собрании акционеров заблокировать данную допэмиссию.

«Как только закончится собрание акционеров, думаю, они нам передадут (25,01% ОАО «Одессаоблэнерго» - УНИАН)», - отметил Д.ПАРФЕНЕНКО.

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