ВОЗ сообщает о 6497 случаях инфицирования гриппом А(H1N1) в мире

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 14 мая 2009 года, случаи заболевания, вызванного высокопатогенным вирусом гриппа А/H1N1, зарегистрированы в 33-х странах мира, сообщает k2kapital..

В сообщении Роспотребндзора говорится о том, что лабораторно подтверждены 6497 случаев инфекции - в Мексике, США, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, Израиле, Испании, Австрии, Германии, Дании, Нидерландах, Швейцарии, Китае, Корее, Франции, Коста-Рике, Италии, Сальвадоре, Колумбии, Ирландии, Португалии, Гватемале, Швеции, Польше, Бразилии, Аргентине, Австралии. Японии, Панаме, Норвегии, Таиланде, Кубе, Финляндии, из них 65 – с летальным исходом.

В соответствии с классификацией ВОЗ, период угрозы пандемии гриппа по прежнему находится на 5-ом уровне, когда распространение вируса от человека к человеку зарегистрировано, как минимум в двух странах одного региона ВОЗ, напоминает федеральная служба по надзору. В связи с чрезвычайной ситуацией ВОЗ продолжает распределение запасов антивирусных препаратов среди наиболее нуждающихся стран.

Отметим, что в России, по состоянию на 14 мая случаев заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа, не было зарегистрировано. В настоящее время предприняты все меры по недопущению завоза и распространения инфекции на территорию страны, заявляет Роспотребнадзор. Так, продолжается мониторинг за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих авиатранспортом из неблагополучных в эпидемическом отношении стран.