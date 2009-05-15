АНОНС на 15 мая 2009 г.

Начнет работу IV Международная конференция по вопросам андерайтинга и перестрахования «Киевская весна 2009». Организатор - консалтинговая компания «Бизнес-Гарант» при поддержке Лиги страховых организаций Украины.

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Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Круглый стол на тему: "Органический рынок Украины: открывая возможности". Организатор - Международная общественная Ассоциация участников органического производства "БИОЛан Украина".

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10-30 - в УНИАН состоится презентация Аналитического исследования Центра исследований корпоративных отношений на тему: «Ущемление прав владельцев небольших пакетов акций крупными акционерами в отечественных компаниях» .Участники: Вячеслав Бутко - руководитель экономических программ, Щербань Александр - начальник юридического отдела (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол на тему: «Германия и Украина: возможности сотрудничества для развития транзитного потенциала между Востоком и Западом». Организатор - УСПП, Украинско-немецкий форум, Немецкая железная дорога и Немецкое общество технического сотрудничества при поддержке Минтрассвязи Украины. .

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Состоится брифинг на тему: «Падение курса доллара в Украине - мировая тенденция или первые признаки стабилизации экономики Украины?». Также в программе брифинга: прогноз уровня инфляции до конца 2009 года. В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб»..

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Пресс-конференция на тему: “Процедура банкротства для физических лиц: к удавке предлагается мыло?”. Приглашены: Сергей Яременко, экс-заместитель председателя НБУ; Эрик Найман, финансовый эксперт и др..

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Под председательством премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины 23-27 июля 2008 года.

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