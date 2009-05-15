ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует статью «Укртатнафта» отразила атаку», в которой говорится, что вчера правительству удалось предотвратить ликвидацию совместного предприятия «Укртатнафта». Этого добивалась компания, подконтрольная Игорю Коломойскому…

http://delo.ua/news/106163/

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Также «Дело» подает материал «Страховщиков заставят работать по новым правилам», в котором пишет, что Госфинуслуг вводит Типовые правила, согласно которым страховщики должны будут составлять договоры по добровольным видам страхования. Страховщики не в восторге…

http://delo.ua/news/106154/

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Издание «Коммерсант» (Украина) подает материал «Острая передача», в котором пишет, что массовые выступления работников облгазов, прошедшие вчера в Киеве, вызвали резкую реакцию Кабмина. Министр топлива и энергетики Юрий Продан предложил передать государству сети, которые эксплуатируются облгазами, не справляющимися с финансовыми проблемами. Впрочем, даже при таком радикальном плане без роста тарифов обойтись нельзя…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1169719

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Также «Коммерсант» (Украина) в статье «Рафал Ющак: нам нужно общаться со всеми кредиторами, чтобы рефинансировать задолженность» подает интервью председателя правления ПУМБ, который рассказал изданию о финансовом состоянии банка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1169704

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«Экономические известия» подают материал «Помогут только банкам-АО», в котором говорится, что правительство будет участвовать в капитализации только коммерческих банков в форме акционерных обществ. Кроме того, условием является передача в собственность государству не менее 60% акций банка…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179168

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«Газета по-киевски» в публикации «Платить? Ага, разогнались!» пишет, что уже прошло полгода со дня введения новых размеров штрафов на автодорогах. Водители завалили суды исками к ГАИ и 80% дел выигрывают…

http://mycityua.com/articles/country/2009/05/15/091304.html

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Газета «Сегодня» подает материал «Курс доллара в обменниках рекордно обвалился», в котором пишет, что курс доллара в обменниках Киева накануне упал до рекордной за несколько последних месяцев отметки. Американскую валюту покупали в среднем за 7,40, а продавали за 7,70…

http://www.segodnya.ua/news/14050778.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «30 дней до гарантии» пишет, что два дня совещаний — и появилось решение, которое дает предприятиям России надежду получить госгарантии по кредитам. Осталось дождаться постановления правительства РФ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/15/195682l

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Издание «Известия» публикует материал «Доллар пошел войной на юань», в котором пишет, что Соединенные Штаты готовятся объявить Китаю войну... торговую. Группа конгрессменов внесла законопроект, предусматривающий введение повышенных тарифов на ввозимые китайские товары. Таким образом США пытаются наказать страну, которая, по мнению американских законодателей, занимается "валютным манипулированием", ибо сдерживает укрепление своей денежной единицы. Но очевидно, что главная цель конгрессменов - вынудить Китай повысить курс юаня к доллару, что обеспечило бы конкурентоспособность американских товаров…

http://www.izvestia.ru/economic/article3128435/

(УНИАН)