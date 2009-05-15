Беларусь не намерена пересматривать отношения с СНГ

Беларусь не намерена пересматривать свое отношение к СНГ в связи с участием в инициативе ЕС «Восточное партнерство».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Андрей ПОПОВ, комментируя заявление исполнительного секретаря СНГ Сергея ЛЕБЕДЕВА о том, что государствам-участникам СНГ, приглашенным к участию в инициативе ЕС «Восточное партнерство», придется «выбирать» между СНГ и Евросоюзом, поскольку участие в «Восточном партнерстве» потребует приведения внутреннего законодательства стран Содружества в соответствие с нормами ЕС и выхода из СНГ.

«Беларусь, государство расположения штаб-квартиры СНГ, один из учредителей Содружества, один из наиболее целеустремленных его сторонников, естественно, не собирается ни «пересматривать договоры, заключенные в рамках СНГ», ни «отказываться от сотрудничества в рамках Содружества», ни тем более выходить из СНГ. В Декларации «Восточного партнерства», принятой на днях на учредительном саммите этой инициативы в Праге, нет ни строчки, которая бы обязывала государства-участники инициативы «приводить свое национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС», - сказал А.ПОПОВ.

Пресс-секретарь МИД Беларуси подчеркнул, что белорусская сторона в связи с участием в «Восточном партнерстве» не намерена выбирать между интересами в СНГ и Евросоюзе. «Оба эти вектора белорусской внешней политики принципиально важны для нашего государства. Это объективное положение вещей для Беларуси, расположенной между двумя центрами международного влияния. Как и ранее, мы продолжим оставаться более чем активными участниками СНГ. Одновременно мы будем наполнять конкретным содержанием наши отношения с Европейским союзом. Исполнительный секретариат СНГ, с которым Министерство иностранных дел находится в ежедневном плотнейшем контакте, может, естественно, получить у нас, что называется, «из первых рук» всю необходимую для него информацию по этим и иным вопросам международной повестки дня. Мы бы это только приветствовали», - заявил А.ПОПОВ.

Справка УНИАН. Исполнительный секретарь СНГ С.ЛЕБЕДЕВ 13 мая заявил о том, что участие постсоветских стран в программе «Восточное партнерство» потребует от них выбора между ЕС и СНГ. «У государств - участников программы Евросоюза могут возникнуть трудности: приведение законодательства в соответствие с требованиями ЕС потребует пересмотра договоренностей в рамках СНГ, и тогда странам придется выбирать», - сказал С.ЛЕБЕДЕВ.

По его мнению, Евросоюз не сможет компенсировать участникам инициативы все возможные потери. «Как человек, который обладает информацией о состоянии экономик, я вижу, что на данном этапе ЕС не сможет компенсировать те потери, которые страны могут понести в результате участия в «Восточном партнерстве». Участникам инициативы ЕС не поможет и мизерная помощь в 600 млн. евро, предлагаемая Евросоюзом», - считает исполнительный секретарь СНГ.