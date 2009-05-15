Первая годовщина членства Украины в ВТО - успешная

Киев. 15 мая. УНИАН. Первый год полноправного членства Украины во Всемирной торговой организации, несмотря на влияние мирового финансового кризиса, можно считать успешным для нашего государства и принесшим много практической пользы для обеспечения эффективного членства в организации в дальнейшем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, подводя итоги первой годовщины членства Украины в ВТО, которая исполняется 16 мая.

Он отметил, что одним из ключевых преимуществ членства Украины в ВТО должно было стать увеличение экспорта украинских товаров в страны-члены организации за счет упрощения режима доступа украинских товаров на эти рынки. Именно в условиях мирового экономического кризиса наиболее заметно должен был проявиться эффект от членства в ВТО, нивелировав объективные факторы уменьшения экспорта украинских товаров.

А.ГОНЧАРУК убежден, что эффект от вступления в ВТО сработал в полной мере.

«Несмотря на кризис, который вошел в активнейшую фазу в 2008 году, в торговле со странами мира без учета стран СНГ, основные торговые партнеры которого не являются членами ВТО, объемы украинского экспорта товаров в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 40,7% или на 12,5 млрд. дол. и составили почти 43,2 млрд. дол.», - отметил он.

Согласно информации А.ГОНЧАРУКА, увеличение объемов экспорта товаров в 2008 году состоялось, в первую очередь, за счет увеличения экспорта продукции металлургического комплекса - в 1,3 раза (на 6,9 млрд. дол). Такое увеличение, считает он, можно связывать с прекращением квотирования экспорта украинской металлопродукции на рынке Евросоюза после вступления в ВТО. Кроме этого, были отменены антидемпинговые меры по импорту карбамида украинского происхождения в страны ЕС, что позволило поставлять этот продукт на рынки Евросоюза.

Экспорт товаров и услуг в страны-члены Европейского Союза, который является крупнейшим торговым партнером Украины, увеличился по сравнению с 2007 г. на 31,4% или на 5,3 млрд. дол. и составил 22,2 млрд. дол.

Объем внешней торговли товарами и услугами со США возрос в 1,7 раза и составил 5,7 млрд. долл., в том числе экспорт возрос в 1,7 раза и составил 2,5 млрд. дол.

Увеличение экспорта товаров также произошло по всем географическим направлениям - в страны Азии - в 1,5 раза, в страны Африки - в 1,4 раза, в страны Америки - в 1,5 раза, в страны Австралии и Океании - в 4,1 раза.

”Таким образом, об увеличении объемов украинского экспорта в страны-члены ВТО можно говорить как о подтвержденном факте, который максимально нивелировал негативное влияние мирового финансового кризиса», - подчеркнул А.ГОНЧАРУК.