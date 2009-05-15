Украине нужно активнее применять механизмом урегулирования споров

Украине нужно активнее пользоваться механизмом урегулирования споров, действующим в рамках Всемирной торговой организации, для защиты интересов национальных производителей на иностранных рынках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, подводя итоги первой годовщины членства Украины в ВТО, которая исполняется 16 мая.

А.ГОНЧАРУК отметил, что при всех позитивных последствиях первого года полноправного членства Украины в ВТО проявились и сферы, в которых наблюдается отсутствие активных действий, необходимых для получения национальными производителями всех преимуществ от членства в этой организации. "Несмотря на существование такого мощного инструмента защиты своих интересов на иностранных рынках, как механизм урегулирования споров ВТО, Украина им фактически не пользуется”, - отметил он.

При этом заместитель главы Секретариата Президента считает маловероятной ситуацию, при которой ни один украинский производитель-экспортер не чувствовал бы на себе дискриминационных действий со стороны иностранных государств-членов ВТО.

Он считает, что в этом контексте нужно принять ряд мер. В частности, разработать механизм мониторинга и информирования государственных органов о дискриминации украинских экспортеров на рынках стран-членов ВТО с целью защиты, в случае обоснованности, интересов украинских компаний путем эффективного использования механизма урегулирования споров в рамках ВТО, разработать специальную процедуру для украинских производителей, в рамках которой они могли бы подавать официальные заявки на рассмотрение вопросов о торговых барьерах против их продукции в странах-членах ВТО.

Также необходимо обеспечить проведение анализа всех принятых против Украины торгово-ограничительных мер в странах-членах ВТО на соответствие нормам и правилам организации, обеспечить проведение текущего анализа продолжающихся антидемпинговых расследований и других торгово-ограничительных мер в отношении украинской продукции на соответствие процедур, хода и практики таких расследований нормам и правилам организации.

Кроме того, неотложной необходимостью на новом этапе членства Украины в ВТО остается разработка механизма сотрудничества между государственными органами и деловыми кругами с целью определения и отстаивания интересов национальных производителей при проведении переговоров о доступе украинской продукции и компаний к рынкам стран-кандидатов на вступление в ВТО.

Кроме этого, в Секретариате Президента настаивают на создании системы мониторинга импортно-экспортных потоков по всем группам товаров с целью оперативного реагирования (применения торгово-ограничительных мер и т.д.) на увеличение импорта, которое угрожает нанести или наносит вред отраслям украинской экономики.